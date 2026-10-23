"La actitud de dos detenidos me llamó la atención": tensión en el caso Loan tras la declaración de un cura de Corrientes

El sacerdote Cristian González declaró este jueves en el juicio oral por el caso Loan y contó que la actitud de Carlos Pérez y María Victoria Caillava le llamó la atención cuando los vio en los primeros días de búsqueda. Ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, también reconoció que durante un tiempo le prestó la casa parroquial de 9 de Julio al excomisario Walter Maciel, otro de los acusados.

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González fue uno de los siete testigos de la audiencia, la última de la semana, en un debate que comenzó el 16 de junio y que tiene 17 acusados en el banquillo. Loan Danilo Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en 9 de Julio, Corrientes, y su paradero sigue sin conocerse.

Qué dijo el cura sobre Pérez y Caillava

El religioso relató que, dos días después de la desaparición, se acercó al paraje Algarrobal para colaborar con la búsqueda. Allí se cruzó con Pérez y Caillava, dos de los principales acusados en la causa.

Durante la audiencia se recordó lo que había dicho en la etapa de investigación: que esperaba encontrarlos “destrozados” por lo que había pasado, pero que los vio “demasiado tranquilos”. Pérez es exoficial de la Armada y Caillava trabajaba en la Municipalidad de 9 de Julio.

La casa parroquial y el comisario Maciel

González es la principal autoridad de la Iglesia católica en la zona. Es párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Mantilla, con jurisdicción sobre pueblos cercanos como 9 de Julio, donde está la capilla Ascensión del Señor. Durante la investigación, su nombre ganó notoriedad cuando se le atribuyó una relación estrecha con Maciel, acusado de encubrimiento agravado.

Ante los jueces, el sacerdote confirmó que le prestó la casa parroquial durante un tiempo al entonces jefe de la comisaría local. Contó además que le había recomendado ser menos rígido con el personal de la dependencia.

Las visitas de “El Americano” y Alan Cañete

El cura también dijo que recibió en la parroquia a Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, y a Alan Cañete, dos de los diez imputados por entorpecer la investigación. Según su relato, ambos le preguntaron por la desaparición de Loan.

Su citación tenía además otro antecedente. De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, González estuvo en la casa de Catalina Peña, abuela de Loan, en los días posteriores a la desaparición. Allí escuchó a familiares que intentaban evitar que hablara el hijo de Laudelina Peña y Antonio Benítez, que había estado con el niño en el naranjal.

Cómo sigue el juicio por Loan

El debate continúa ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco. En el banquillo hay 17 acusados divididos en dos grupos: los imputados por la sustracción y el ocultamiento de Loan, entre ellos su tía Laudelina Peña, Antonio Benítez, Pérez y Caillava, y los acusados de entorpecer la investigación, como Maciel, Soria y Cañete.