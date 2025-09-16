En los últimos días, el caso Solange Musse volvió a estar en el centro de la escena después de conocerse el veredicto de la Cámara Primera del Crimen de Río Cuarto mediante jurado popular, que absolvió a dos funcionarios cordobeses implicados en el impedimento de ingreso a la Provincia a Pablo Musse, el padre de la joven que murió en el hospital durante la pandemia del Covid-19.

El jurado eximió de responsabilidad a Eduardo Andrada, el exdirector del Hospital de Huinca Renancó y a Analía Morales, la asistente social. Ambos estaban acusados de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público. La lectura del veredicto rápidamente provocó la indignación de la familia de Solange.

Cuál será la respuesta de la familia a la resolución judicial

El papá de Solange Musse anticipó su intención de apelar el fallo tras darse a conocer la absolución de ambos funcionarios. “No me lo esperaba. Había dicho que confiaba en el jurado popular, parece que no es así. Lamentablemente sobreseídos los dos, vamos a apelar el fallo y ver qué pasa”, dijo Pablo en diálogo con El Doce.

La jornada donde se absolvió al ex director del Hospital por mayoría y a la trabajadora social por unanimidad, fue presidida por Daniel Vaudagna, los vocales Nicolás Rins y Diego Ortíz y los jurados populares. Pablo, presente en la sala, aplaudió de manera irónica tras escuchar la lectura del veredicto.

Ante los medios, declaró que sentía “odio y bronca, el mismo sentimiento de ese domingo 16 en el cual no me dejaron pasar a ver a mi hija". "Esto no va a quedar acá, esperaba que realmente se haga justicia, pero lamentablemente en la Argentina nunca hubo justicia, y menos ahora”, sintetizó Musse.

El recordado caso de Solange Musse

El 16 de agosto de 2020, en medio de la pandemia del Covid-19, Pablo Musse intentó ingresar a la provincia de Córdoba por un puesto sanitario ubicado en Huinca Renancó. Estaba acompañado por su cuñada Paola Oviedo, quien tiene una discapacidad motriz, y los dos tenían los permisos de circulación emitidos por el Gobierno nacional.

Lo que no tenían era el resultado de un test PCR negativo con 48 horas de vigencia, que en ese momento era requisito para ingresar al territorio provincial. Les hicieron dos test rápidos -que luego fueron calificados como falsos positivos- y los mandaron de regreso a Neuquén acompañados por patrulleros.

El fiscal Julio Rivero sostuvo en su alegato que Andrada y Morales eran responsables de la decisión de impedir el ingreso. También pidió que se declare a Solange Musse y su familia como víctimas de violencia institucional y se coloque una placa conmemorativa en donde ocurrió el hecho.

La defensa argumentó que los dos funcionarios no tuvieron responsabilidad directa en la decisión y alegaron que el operativo fue producto de una estructura jerárquica más amplia. A lo largo del juicio hubo testigos que defendieron la aplicación estricta del protocolo en un contexto sin vacunas y otros reconocieron que se pudo haber contemplado una excepción.