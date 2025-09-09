Mató a un ciclista con su auto mientras llevaba a una pasajera y se dio a la fuga: el caso de un conductor de aplicación que se entregó horas después

Un trágico accidente vial ocurrió este lunes en el partido bonaerense de José C. Paz. Un conductor de aplicación atropelló y mató a un ciclista de 34 años y luego se escapó del lugar sin asistir a la víctima, identificada como Cristian Alejandro Granado, padre de un niño de tres.

El hecho ocurrió en horas de la tarde en la intersección de las calles Girondo y Félix Iglesias, a pocas cuadras de la Ruta Nacional 197. Granado regresaba a su domicilio en bicicleta cuando un Ford Fiesta gris lo atropelló por detrás.

En los registros de cámaras de seguridad se observa que el chofer descendió del vehículo, miró el estado del ciclista y lo corrió de debajo de la rueda trasera. Luego volvió a subir al auto y huyó, incluso cuando dos vecinas intentaron detenerlo.

El conductor no viajaba solo: llevaba a una pasajera en el asiento de atrás, a quien obligó a continuar el trayecto durante varias cuadras antes de dejarla descender. Los primeros efectivos en llegar, de la Comisaría 1ª de José C. Paz, confirmaron que el ciclista ya no tenía signos vitales. Los relatos de los vecinos y las imágenes de las cámaras fueron claves para reconstruir la secuencia.

El conductor de aplicación se entregó a la policía

El conductor fue identificado como J.L.G., de 40 años. Horas más tarde, al enterarse de que era buscado, decidió entregarse en avenida Remigio López al 4700, a unos cinco kilómetros de donde ocurrió el choque. Allí la Policía lo detuvo y secuestró el Ford Fiesta con el que había atropellado al ciclista.

Según informaron fuentes judiciales, el hombre enfrenta cargos por homicidio culposo agravado. La investigación quedó a cargo de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N.º 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido y aguarda la indagatoria.

El pedido de Justicia de la familia del ciclista

La familia de Granado exige que la causa avance con rapidez y que se condene al conductor de la aplicación. Mientras tanto, la fiscalía analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y los testimonios que comprometen al chofer.