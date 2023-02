Iron Mountain: familiares de las víctimas piden justicia a 9 años del incendio

El presunto incendio intencional terminó con un saldo de 10 bomberos muertos. Cómo sigue la causa que hoy tiene 18 procesados.

Bomberos de La Boca y Barracas y familiares de las víctimas de Iron Mountain conmemoraron este domingo el noveno aniversario del incendio ocurrido en 2014, en el que murieron 10 personas, con la esperanza de que en el juicio oral se determine "cuáles fueron las causas de este hecho" considerado intencional.

"Este aniversario conmemora a 10 bomberos fallecidos en un incendio, que según las pruebas fue intencional y que gracias a los años de lucha logramos, mediante los mecanismos legales, que los responsables vayan a juicio oral y ahí se va a determinar cuáles fueron las causas de este hecho", indicó a Télam Antonio Sette, director de los bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha.

A las 9, en el Mástil a los Caídos en Cumplimiento del Deber ubicado en el Paseo Quinquela Martín y Avenida Pedro de Mendoza, entre Benito Quinquela Martín y Rocha, en el barrio porteño de La Boca, personal de los bomberos de la vuelta de Rocha y de Barracas dejaron ofrendas florales en las placas en conmemoración a las víctimas, se hizo un acto de izamiento a la bandera y luego a las 9.15 se realizó un llamado de sirena en homenaje a los bomberos caídos en 2014, que generó un fuerte aplauso entre los familiares de las víctimas.

Sette consideró que la causa se demora "porque hay varios implicados". Por un lado, "las empresas que estaban a cargo del depósito y, por otro, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que debía ser garante del control y seguridad del lugar".

El acto por los nueve años del incendio de Iron Mountain

En simultáneo, en el predio donde funcionaba el galpón de Iron Mountain, ubicado en Azara 245, en el barrio porteño de Barracas, familiares de las víctimas se reunieron para recordar y homenajear a las bomberos caídos en cumplimiento del deber, donde solicitaron "justicia" y "esclarecimiento de la causa".

Ricardo Martínez, padre de Maximiliano Martínez, uno de los bomberos fallecidos, apuntó contra el gobierno del ex presidente Mauricio Macri, a quien consideró que "cajoneó la causa". Y agregó: "Hace nueve años lucho por la muerte de mi hijo y lo único que deseo es justicia y cuando esto sea posible, mi hijo y yo vamos a poder estar en paz".

Por su parte, Luis Fernando Díaz Gauna, bombero y sobreviviente del incendio y derrumbe de Iron Mountain, enfatizó: "Yo estuve ahí adentro. El incendio fue intencional, eso lo digo como bombero que participó en miles de incendios. Cuando yo estaba ahí, era un infierno y las características del siniestro no eran normales y las pericias demostraron que fue intencional porque hubo cuatro focos".

Gauna agregó: "Esa jornada triste perdí Leonardo Day, a quien considero mi hermano de la vida, y Anahí Garnica, con quien tenía un aprecio muy especial". "Muchas veces tengo la culpa del sobreviviente porque lamento no haberme ido con ellos", dijo emocionado el ex jefe de bomberos de Barracas.

En esta misma línea, Jorge Campos, padre de Sebastián Campos, bombero fallecido, dijo con dolor que "hubo gente implicada en la causa que decidió prender fuego el depósito para ocultar papeles". Y apuntó al ex presidente Macri, al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la ex gobernadora de Buenos Aires y ex vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, por considerarlos "partícipes de este acto corrupto".

Cómo fue el incendio de Iron Mountain y cómo sigue la causa

El incendio ocurrió el 5 de febrero de 2014, cuando la propagación del fuego desatada en el depósito que la firma Iron Mountain tenía en Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, y donde se resguardan los archivos bancarios de grandes empresas, provocó que la estructura metálica que sostenía el techo comenzara a ceder y derrumbara una pared.

Como consecuencia de esto, fallecieron los bomberos de la Policía Federal Leonardo Day, Anahí Garnica, Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa, Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli; los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi; y los rescatistas de Defensa Civil, Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo. También se suicidaron Mario Colantonio y Diego Oneil, bomberos voluntarios que sobrevivieron al incendio.

Cuatro años después de la tragedia, el juez de Instrucción 18 Pablo Ormaechea dictó 17 procesamientos por "incendio culposo seguido de muerte", decisión que fue apelada. Pero en diciembre de 2020 la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó esa resolución por considerar que tenía graves errores de fundamentación y dejaba de lado la medular cuestión de la "intencionalidad", ordenándole al juez que la reelabore en base a nuevas pericias y las conclusiones de un colegio pericial.

Dos años después, la misma Cámara confirmó un total de 18 procesamientos -uno más de los iniciales-, lo que coloca la causa a las puertas del pedido de elevación a juicio oral. Es decir que confirmó los 17 procesamientos iniciales, revocó los sobreseimientos de otras tres personas y procesó -en el mismo acto- a uno de los antes exculpados, mientras que dictó la falta de mérito en relación a los dos restantes.

Los procesados hoy son los directivos de Iron Mountain Eduardo Sueyras, Guillermo Lockhart y Héctor García, a los que se suman los exfuncionarios Vanesa Berkowsky, Luis Cogo, Roberto Chiesa, Silvia Hers, Gastón Laugle, Patricia Moroni, Rafael Roldán y Pierre Chapar, Félix Lugo, Ricardo Grunfeld, Alberto Graziani, Jorge Papanicolau, Oscar Alfredo Godoy y Christian Walter Castiñeiras. Y se agregó como procesado a Norberto Ventura Sosa, ex funcionario de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP).

