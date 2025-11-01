Murió el mito: por qué no hay que hacerse la cruz en la picadura de mosquito, según la inteligencia artificial.

Uno de lo "trucos" que traspasa generaciones es el de hacerse una cruz para aliviar la picadura de un mosquito. Es de esos remedios caseros que la abuela receta y que uno acata como si fuera palabra santa. Pero, ¿es real o se trata de un mito? Para quitar la duda de raíz, le preguntamos a Chat GPT y la inteligencia artificial tuvo una respuesta reveladora.

Qué dijo Chat GPT sobre la cruz en las picaduras

Ante la pregunta, "¿Sirve hacerse la cruz sobre una picadura de mosquito?", Chat GPT respondió: "Hacerse una cruz sobre una picadura de mosquito, usando la uña o presionando con los dedos, es una práctica muy común, pero no tiene eficacia científica real para aliviar la picazón o la inflamación", sostuvo la inteligencia artificial.

Hacerse una cruz sobre una picadura de mosquito no tiene efectos reales.

En este sentido, continuó: "Lo que ocurre es que al hacer presión sobre la piel, se interrumpe momentáneamente la sensación de picor, porque el cerebro recibe otro tipo de estímulo (dolor o presión leve) y “distrae” la señal de picazón. Pero ese alivio es temporal y no modifica la reacción alérgica leve que provoca la picadura".

Lo que sí hay que hacer, según la inteligencia artificial

Luego de derribar el mito en torno a la cruz sobre la picadura de mosquito, Chat GPT compartió una serie de recetas caseras que sí funcionan frente a la alergia o comezón provocada por la mordedura de este insecto: