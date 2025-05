Por la crisis en La Verónica, 700 familias en vilo por sueldos impagos y caída de la producción: "No tienen para comer" Denuncian que la empresa descontó aportes correspondientes a obras sociales, cuotas alimentarias y prepagas. Tras el pago fragmentado, los empleados realizan una retención de crédito laboral, aunque aclararon que "la planta no está bloqueada y no se está tirando leche, porque la fábrica está operativa al 100%". Advierten que el gobierno de Milei "deja a los empresarios al libre albedrío".