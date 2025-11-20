Incendio en Epuyén: frenaron el 80% de las llamas pero hay alerta de mayores focos

El incendio forestal que afecta al sector de El Pedregoso, en Epuyén, provincia de Chubut, fue contenido en un 80% tras las tareas desplegadas por brigadistas. En tanto, alertaron por el riesgo de nuevas emergencias debido a la sequía y las altas temperaturas. La Fiscalía inició una investigación para determinar si el siniestro fue intencional.

Según informó Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia, el avance del fuego se detuvo por la acción de brigadistas y por barreras naturales que limitaron su propagación. Además precisó que aún persisten “puntos calientes en la parte alta, pero sin riesgo de propagación”, lo que permite planificar labores de enfriamiento y control en el perímetro afectado. La expectativa oficial es declarar el incendio “controlado” en las próximas horas, siempre que las condiciones climáticas acompañen.

El trabajo coordinado de brigadas forestales, bomberos y personal de distintas instituciones fue clave para frenar el avance del fuego. También resultó fundamental el apoyo aéreo: un helicóptero Bell 412 del Servicio Nacional de Manejo del Fuego operó durante toda la jornada, enfriando sectores inaccesibles en el cañadón.

El intendente de Epuyén, José Alfredo Contreras, destacó la importancia de esa intervención: “En el primer día lograron detener el avance hacia las viviendas. Eso fue clave”, afirmó en declaraciones reproducidas por El Cordillerano. En total, se estima que más de 200 hectáreas fueron consumidas desde que el foco se inició el lunes por la tarde.

En los primeros momentos del siniestro, la Policía y la Subsecretaría de Protección Ciudadana evacuaron preventivamente a familias de los sectores Apablaza y Pedregoso Bajo, priorizando adultos mayores, niños y personas con problemas de salud. Bomberos, además, estableció guardias nocturnas en las zonas pobladas. Ninguna vivienda resultó afectada.

Mayores incendios: una temporada bajo alerta

Pese a los avances, las autoridades locales advirtieron que la región enfrenta una “temporada complicada”, marcada por sequía extrema y altas temperaturas. Contreras pidió responsabilidad a turistas y residentes: “Tenemos que aprender de lo que pasó este año. Una chispa genera una tragedia. La conciencia tiene que ser de todos”, señaló también en diálogo con El Cordillerano.

En paralelo, la Fiscalía de la Circunscripción de Lago Puelo abrió una causa para esclarecer el origen del incendio. La hipótesis principal apunta a la presunta intervención humana. El foco de la pesquisa se centra en el Loteo San Francisco, señalado como el área donde se habría iniciado el fuego. Peritos especializados fueron convocados para analizar el terreno y determinar si existieron factores de intencionalidad o negligencia. La búsqueda de materiales acelerantes forma parte de las pericias.

Además, se dispuso un relevamiento exhaustivo de cámaras de seguridad en la zona, con el objetivo de identificar movimientos o personas presentes en el momento en que comenzó el foco ígneo. La recolección de pruebas va a ser clave para avanzar en la identificación de posibles responsables.