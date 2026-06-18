Un intento de femicidio se perpetuó en la localidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz. Un hombre fue detenido en las últimas horas acusado de haber irrumpido por la fuerza en la casa de su expareja para realizar un brutal ataque contra ella y un joven de 21 años que la acompañaba. La causa fue caratulada provisoriamente como tentativa de homicidio agravado y tentativa de homicidio en contexto de violencia de género.

El episodio se registró alrededor de las 10 de la mañana de este miércoles en un domicilio ubicado sobre la calle Belgrano. Según lograron reconstruir los investigadores en base a los primeros datos, el sospechoso logró ingresar a la vivienda tras forzar un acceso y aprovechar una ventana abierta para entrar sin ser advertido.

Las víctimas estaban descansando cuando fueron sorprendidas por el agresor. Según reconstruyeron los investigadores, la situación derivó en un ataque que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

La mujer resultó herida durante el ataque y recibió atención médica, aunque se encuentra fuera de peligro. El joven fue quien sufrió las lesiones más graves: luego de ser asistido en el hospital local, tuvo que ser sometido a una cirugía de urgencia.

Debido a la complejidad de su cuadro, tuvo que ser derivado a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia. Medios locales indicaron que continúa internado en terapia intensiva y que su estado es grave.

Tras el hecho, la Policía inició un operativo para localizar al presunto agresor. Horas más tarde, realizó un allanamiento en un domicilio de la ciudad, donde secuestró distintos elementos de interés para la causa, entre ellos un celular que será sometido a peritajes.

Durante ese procedimiento fue detenido el principal sospechoso, que quedó a disposición de la Justicia y permanece incomunicado. Desde la Fiscalía informaron que el acusado ya fue notificado formalmente de los delitos que se le atribuyen y que continúan las medidas de prueba para determinar con precisión cómo se produjo el ataque.

Un hombre intentó matar a una mujer que conoció a través de una app: la encerró en su auto

Una mujer de 41 años que vacacionaba en Bariloche denunció que un hombre que conoció a través de la aplicación de citas Tinder la secuestró, la encerró en su auto, la intentó ahorcar y abusó de ella.

Según su relato, la víctima se había bajado la app durante su estadía. Pronto comenzó a chatear con un usuario que se hacía llamar “Aslan”. Acordaron un encuentro para la noche del martes, pasadas las 20. El hombre pasó a buscarla por el hotel donde se alojaba.

“Ni siquiera me abrió la puerta. Salimos y no sabía adónde me llevaba. Pensé que íbamos a pasear”, contó la mujer en diálogo con la prensa local. Pero en lugar de ir a un café, el acusado la condujo hasta un estacionamiento a orillas del lago Nahuel Huapi. Allí trabó las puertas del vehículo.

“Me dijo ‘¿me vas a besar?’. Se me vino encima, me besó y me agarró del cuello. Le dije que se tranquilizara porque me estaba lastimando”, relató. La víctima dijo que sintió un miedo inmenso: no sabía dónde estaba, no podía bajar del auto y el hombre continuaba con comentarios de contenido sexual.

En un momento, la tomó de la mano y la obligó a tocarlo por debajo de la ropa. “Me tocó sin mi consentimiento”, denunció. Luego, según su testimonio, el acusado le dijo: “Si vos apretás este botón soy bueno y si apretás este soy malo”. La mujer interpretó esa frase como una forma de jugar con su incomodidad y su miedo.

Después de un forcejeo, la mujer logró que el hombre la llevara de regreso hacia el centro de Bariloche. Cuando finalmente consiguió abrir la puerta y salir del auto, su campera se enganchó en el cinturón de seguridad, lo que le generó un momento de desesperación. “Cuando salí me dije: ‘Gracias por salir viva’”, recordó.

Una vez en el hotel, repasó lo ocurrido y decidió radicar la denuncia en la Comisaría Segunda de Bariloche. “Si me lo hizo a mí, seguro se lo hizo a otras mujeres”, afirmó. La causa fue caratulada como abuso sexual y privación ilegítima de la libertad y llegó a la Fiscalía.