Una pareja de hombres homosexuales sufrió una violenta agresión en pleno barrio de Palermo: tres personas los golpearon con un palo mientras ellos se estaban dando un beso. El ataque homofóbico sucedió este miércoles 30 de septiembre por la noche en la esquina de Aráoz al 1900.

Pablo Enrique y Ariel Jacobsen se estaban besando en la calle cuando de pronto, tres personas comenzaron a insultarlos desde lejos. Los agresores les acercaron y comenzaron a golpearlos. Uno de ellos, con un palo.

"Lo que queremos es visibilizar y hacer Justicia por este hecho. También visibilizar la precariedad institucional de la Policía y lo que sucedió por como tomaron como 'sólo un acto homofóbico'" en la denuncia", contó Jacobsen a El Destape. Ambos hicieron la denuncia en la comisaría 14 de la Ciudad y ahora la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº 8, a cargo de Maximiliano Vence.

"Se están portando con una actitud super contenedora desde la Fiscalía", afirmó Jacobson a este medio y contó que están en la espera de la recolección de pruebas y filmaciones y también de testigos populares: "de los vecinos mismos que fueron quienes nos salvaron gracias a los gritos que desde sus ventanas hicieron e interrumpieron este acto homoodiante que sufrimos".

Cómo fue el ataque

Ariel tiene rodillas, mano y codos con heridas y raspones. Recibió un fuerte golpe con un palo en la cabeza que lo hizo caer al suelo. "Yo lo alejé a mi novio como para recibir el impacto que pudiera venir. Lo siguiente que sucede es que me revolean una trompada, me tiran al piso con más golpes. El golpe me dio en la cabeza y en el brazo. Además, una de las tres personas tenía un palo”, detalló Ariel a Agencia Presentes.

La pareja fue ayudada por los vecinos de la zona que comenzaron a salir a los balcones por los gritos. Uno de los vecinos se acercó a ellos y les dio refugio en su casa y desde allí llamaron al 911.

"A mi novio le pegaron en la cabeza y se cayó, si le pegaban ahí tirado por ahí lo mataban”, reconoció Pablo a TN y agregó: “afortunadamente se frenó porque podría haber terminado como el caso de los rugbiers”-en referencia al asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell.

Ambos difundieron lo que les sucedió a través de sus redes sociales. "Esto sucede en Palermo", expresó uno de ellos y mostró las heridas que le quedaron en su cuerpo tras el ataque. “Esto no fue ni un acto delictivo ni de intento de robo ni agresión al azar”, expresó Ariel a Presentes y afirmó: "Fue un acto de odio dirigido a una pareja de hombres”.