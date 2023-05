Lleva el nombre de San Martín e hizo resonar la historia argentina a puro rock: "Es un nombre muy poderoso"

José San Martín, mejor conocido como "Pepo", es el líder de la banda Científicos del Palo y tiene una fascinante coincidencia con un personaje histórico de Argentina. La historia del músico cuyo destino parece entrelazado con el legado del prócer y la historia del país.

Mientras el país celebra un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, un músico argentino emerge en la escena a través de su disco La Histeria Argentina, donde repasa la historia nacional en un relato cronológico de acordes y versos. Su nombre es José San Martín, alias "Pepo", y para los amantes de las coincidencias, nació un 17 de agosto, el mismo día que murió el prócer pero de 1977. Descendiente de una familia peronista y montonera, sus canciones se convirtieron en himnos que recorren la historia al ritmo del rock. Además, directivos y docentes los han elegido para dar vida a los actos escolares donde la música se entrelaza con la educación y el legado histórico.

En agosto de 2023 se cumplen diez años del lanzamiento de La Histeria Argentina. El tercer álbum de estudio de Científicos del Palo, conformado por 16 temas, no fue un simple proyecto musical, sino una obra que lo iba a transformar como artista. "Pepo" se sumergió en el extenso océano de libros de historia y política, sediento de crear algo único e impulsado por el enojo que lo arropaba por lo que pasó con la Ley 125. "Cuando termino el disco, Gorilophrenia, no se me ocurría nada. Pasa un año y estaba haciendo una canción con la guitarra criolla, me sonaba medio épico y me imaginaba a la gente caminando desde Berisso yendo a buscar a Perón el 17 de octubre en el Día de la Lealtad Peronista, me sonaba a eso", reveló el artista en diálogo con El Destape sobre su obra.

Aquella chispa de inspiración desencadenó un torrente de creaciones que le dieron forma a La Histeria Argentina. "Cuando la estaba haciendo digo 'uh, acá puede haber algo ¿Si en vez de solo este tema me pongo a estudiar y hago la historia del país?'", recordó. "Pepo" no solo tenía un fuerte arraigo con la política y el peronismo por su padre y su tío montoneros, sino que contaba con el aliento periodístico de su madre. Esos componentes fueron los necesarios dar vida a su ambicioso proyecto: "Mi segunda hija había nacido ahí al toque. Entonces me quedaba con la nena y empezaba a leer y hacer resúmenes de libros de Felipe Pigna, José María Rosa, los clásicos todos marrones de los 60, incluso leía a Lanata, intentaba leer todas las campanas".

Al terminar finalmente el disco, el éxito alcanzó proporciones inimaginables para Científicos del Palo. Empezaron a tener más trascendencia en las plataformas digitales y la banda oriunda de Mar del Plata comenzó a llenar su agenda de fechas en Capital Federal. No obstante, alcanzar este objetivo primordial, aquel que comenzó cuando pensó en el Día de la Lealtad Peronista y decidió contar la historia argentina a través de su música, se convirtió en uno de los momentos destacados en lo que va de su trayectoria. "Fue la única vez que hice un disco y lo compuse en orden. Empecé por el principio, por la Revolución de Mayo. Estudiaba, resumía, todavía tengo los cuadernos. Tratando con mucha precaución de no estar haciendo una fantochada, de no errarle", expresó.

A partir de ese momento, "Pepo" y su música se convirtieron en presencia constante en los actos escolares. Directivos y docentes de todos los niveles, desde el inicial hasta el universitario, comenzaron a utilizar su material con fines educativos dada la combinación del relato cronológico de la historia del país con canciones potentes en letra y armonía. "Hay muchos videos que hizo la gente con los temas y las letras. Algunos me hacen emocionar. No caigo de eso, es como si le pasara a otra persona. Ver videos de nenitos de delantal de jardín sentados cantando una canción... Y nos han escrito de la UBA, algunas veces he hecho Zooms para alguna que otra clase", resaltó el artista.

La Histeria Argentina fue presentada por "Pepo" en numerosos escenarios aprovechando el furor que desató en ese momento, pero detrás de todo esto se esconde un detalle fabuloso que está entrelazado con el contenido de su disco: su nombre completo. Se llama José Pablo San Martín, y como si fuera poco, el nombre de su hermano es José Francisco San Martín. "Creo que no tengo ninguna descendencia porque si hubiera me habrían anoticiado. Cada vez que me preguntan mi nombre me emociono. Cuando hago algún trámite a veces digo 'José San Martín' para ahorrarme el 'Pablo'. Es un nombre muy poderoso, no lo veo como una suplantación de identidad sino como un homenaje", señaló.

Carlos "Popete" Andere, bajista; José "Pepo" San Martín, guitarrista y cantante; y Sebastián Quintanilla, exbaterista de Científicos del Palo

A medida que se acerca no solo el aniversario de la Revolución de Mayo, sino la conmemoración de todas las fechas patrias, "Pepo" se une a la celebración de un país que lleva en su nombre y en su música. Su vida y su obra son un recordatorio de cómo el pasado y el presente pueden converger de maneras inesperadas. "Es increíble que me olvido del disco y generalmente en redes sociales me hacen acordar con videos de nuestros temas y digo 'ah mirá, es hoy'. Siempre lo agradezco. Lo que estudié para hacer este disco...", reflexionó.

La historia montonera de "Pepo" San Martín y su exilio en España

En las raíces de "Pepo" se empalmaba una línea política peronista, herencia transmitida por su padre y su tío, quienes habían sido montoneros en los tiempos oscuros de la dictadura. Esta situación empujó a su padre a tomar la dolorosa decisión de exiliarse en Barcelona, España, cuando "Pepo" apenas tenía tres meses de vida. Fue en ese momento, en medio de un torbellino de cambios, que el músico comenzó a moldear su identidad.

El acento español se adhirió a su voz y a la de su hermano. "Crecí en el exilio", sostuvo con melancolía, y amplió: "Fue una época pesada para mi viejo que se le habían muerto todos los amigos. Quedó eso de que no se pudieron quedar a bancarla". Estuvieron viviendo en España durante tres años, por lo tanto, "Pepo" ya tenía un acento español muy marcado. "Vivíamos allá llenos de argentinos exiliados también.y yo hablaba gallego. Volví a Argentina y medio que me acomodé, pero hablaba en gallego porque claro, yo aprendí a hablar allá", indicó rememorando el duro momento que su familia enfrentó.

El día que Ricardo Mollo se volvió loco con el disco La Histeria Argentina

Desde sus días en la secundaria, "Pepo" albergaba un fanatismo inquebrantable por Divididos, la banda liderada por Ricardo Mollo junto con Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. "Siempre le llevaba demos en los 90 y en los 2000 me llama para tocar en el lanzamiento del disco Narigón del siglo", reveló el artista marplatense, quien con insistencia y perserverancia logró cautivar la atención de Mollo.

A pesar del buen feedback que tenía con el líder de Divididos, había una sensación de que aún faltaba algo más: "Yo veía que era un tipazo, que le gustaban mis canciones, pero hasta ahí". Sin embargo, el lanzamiento de La Histeria Argentina no solo desató un furor entre los oyentes, sino también en sedujo a colegas de la talla de Mollo.

"Cuando le mandé las canciones de La Histeria me dijo 'este es tu techo, creo que tocaste tu techo muy temprano'", precisó "Pepo" sobre los comentarios recibidos por parte del guitarrista que tiene 65 años. Tanta fue la locura que hasta le confesó que escucharon el álbum entero con Natalia Oreiro, la actriz y cantante que es pareja de Ricardo. "'Lo escuchamos en el viaje y a Natalia le re gustó' me decía. Se había puesto en modo fan, fue muy impactante ver eso. Empezamos a interactuar con otras bandas como Bersuit Vergarabat. Nos abrió una compuerta para poder viajar", destacó.