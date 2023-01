Es fanático del Indio y usó la inteligencia artificial para transformar sus temas más enigmáticos en imágenes artísticas

La pasión por el rock se acomoda a la revolución tecnológica y el arte atraviesa los filtros de lo digital para mostrar creaciones fantásticas y oníricas. La historia de un ricotero artificial que transformó las letras en imágenes artísticas.

¿Qué pasaría si le pidieras a una Inteligencia Artificial (IA) que interprete las letras de Los Redondos? Imaginá los versos de las canciones más reconocidas de Patricio Rey y sus redonditos de ricota expresados a través de imágenes creadas por una máquina. Desde la icónica "Juguetes Perdidos", pasando por "Gulp" o "Oktubre", hasta los últimos discos como "Momo Sampler" o "Último bondi a Finisterre". La pasión por el rock se acomoda a la revolución tecnológica y el arte atraviesa los filtros de lo digital para mostrarnos creaciones fantásticas y oníricas.

Leandro tiene 30 años, es de Berazategui pero vive en la Ciudad de Buenos Aires y trabaja como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. A los 10 años su vida se encontró con Los Redondos. En ese momento escuchaba por legado paterno bandas como Queen, Kiss y Creedence, hasta que un compañero de quinto grado le prestó el "La Mosca y La Sopa" en cassette, donde escuchó por primera vez "Un poco de amor francés", "Tarea Fina" y "El pibe de los astilleros", entre otros hits. "Ahí se me dio vuelta la cabeza para siempre, sobre todo porque era una de las primeras bandas que yo conocía por mi cuenta", le cuenta a El Destape.

Pasaron dos décadas y ahora es el creador de "Inteligencia Redonda Artificial", una cuenta de Instagram donde postea las ilustraciones que genera un programa de inteligencia artificial en base a la interpretación de letras de la mítica banda y del Indio Solari en su versión solista. La IA es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano.

Leandro utiliza MidJourney, un programa con el cual los usuarios pueden crear imágenes a partir de descripciones textuales, similar a otros software como Dall-e y otras tantas. Actualmente es posible utilizarla y lo único que se necesita es iniciar sesión en una cuenta de Discord, una red social que podría caracterizarse como una mezcla entre los viejos chats y foros.

"Un compañero de trabajo me contó de qué se trataba la IA y en un principio fui bastante incrédulo. Realmente no creí que fuese capaz de generar imágenes interesantes. Nada hacía sospechar que en tan poco tiempo iba a llegar a ese nivel de detalle y terminación final", cuenta Leandro. Aún así, el camino ricotero no fue instantáneo.

"Al principio empecé pidiéndole a la Inteligencia Artificial cosas que se me ocurrían a mí, imágenes de un planeta desconocido, seres inexistentes, más relacionado con la ciencia ficción. Pero en un momento me quedé sin ideas y empecé a buscar imágenes, por ejemplo, en textos de libros. Después probé con letras de canciones de otras bandas pero el resultado me resultaba predecible. Hasta que empecé a probar con las letras de Los Redondos y empecé a sorprenderme con las imágenes que salían a partir de los títulos de las canciones y frases aisladas de algunas canciones. Lo más interesante se da cuando de una frase que parece abstracta, se genera una imagen palpable y cercana", relata el creador de la inteligencia artificial redonda.

"¿Qué dicen las letras de Los Redondos?"

Hasta el momento, Leandro es un mediador entre la obra del Indio y el programa de la IA. Lo único "extravagante" que puede mencionarse es que se toma el trabajo de traducir a inglés las frases, ya que por el momento la Inteligencia Artificial sólo procesa en ese idioma. La tarea fina de traducir un lenguaje que apela a la imaginación.

Hay conceptos que esconden una multitud de significados que son difíciles de interpretar, como por ejemplo el tema "Lavi-Rap", donde en un fragmento habla de "onambólicos asteroides, tragan y esperan para enjuagar!". Según Leandro, sobre todo en "Ultimo bondi a Finisterre" y "Momo Sampler" aparecen varias expresiones inventadas por el Indio.

"Creo que hay cierto misticismo en las letras y en la música. Es bastante difícil de explicar en un principio pero después llegué a la conclusión de que se trata de una combinación de mucho talento a nivel musical, compositivo, lírico, estético, detalles de producción, elecciones muy puntuales... se alinean todos los planetas en la obra de Los Redondos y en la obra solista del Indio también", explica acerca de su conexión con, tal vez, el movimiento más representativo de la cultura rock en Argentina.

Al revisar el placard de las ilustraciones artificiales, su favorita es la primera, por haberle "marcado el camino" y sorprendido tanto: "Barbazul vs. El Amor Letal" (que en inglés se tradujo como "Bluebeard versus Lethal Love"), un tema del primer disco de Los Redondos, Gulp.

"Estoy contento con el resultado que tuve con Momo Sampler. Pensé que se me iba a complicar porque tiene muchos temas que hacen referencia a la murga y creí que la Inteligencia Artificial no iba a saber para qué lado agarrar. Por suerte, entendió rápido que se trataba de percusión, tambores, baile, colores, carnaval, etc", afirma con orgullo. En el océano de la web hay libros, blogs, opiniones y debates acerca del significado de las letras, y para Leandro traer una interpretación de Inteligencia Artificial a la mesa "puede gustar o no gustar", pero no deja de ser "una voz nueva haciendo una lectura acorde a los tiempos que corren".

"Ya le insistí bastante arrobándolo en Instagram, así que cruzo los dedos de que en algún momento pueda tener noticias suyas", desea Leandro, preso de su ilusión.