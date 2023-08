Estaba yendo a una reunión laboral, se encontró a su perra en la calle y su historia se volvió viral

“Estaba yendo a una reunión a varias cuadras de mi casa y me crucé a MI PERRA. Le toqué bocina y se subió al auto re contenta”, comentó @barvbarbis en su cuenta de Twitter con intención de que la anécdota de ternura. Sin embargo, los tuiteros - muchos de ellos proteccionistas de animales- no tardaron en mostrar su disconformidad en los comentarios de la publicación.

“¿Cómo vas a dejar a la perra afuera?”, “Se sentía orgullosa la irresponsable”, “Que asco la gente que no cuida a sus mascotas”, “Por favor salvemos a Milanesa de esta tipa” fueron algunas de las tantas respuestas de usuarios indignados con la historia resumida en tan solo un par de caracteres. No obstante, el contexto fue totalmente distinto: “Mi perrita no se escapó”, dijo Bárbara Viacava, la dueña de Milanesa.

La muchacha, oriunda de Quilmes, vive en la misma manzana que su madre pero en diferentes casas. Desde hace años la perra adiestrada tiene la costumbre de ir y venir de casa en casa con total libertad. “Ese día estaba yendo a una reunión de trabajo a cinco o seis cuadras de mi domicilio, y reconocí a Milanesa por el traje de dinosaurio que llevaba puesto. Ella estaba paseando por la vereda muy tranquila”, comentó Bárbara Viacava.

El propósito de compartirlo en Twitter era reírse junto a sus seguidores de las travesuras de la mascota, pero la reacción del público fue totalmente distinta a lo planeado. En tan solo horas la publicación se llenó de críticas y “consejos” sobre el cuidado de los animales. “Lo más triste fue ver como un montón de gente le deseaba lo peor a un animal por una potencial negligencia mía”, señaló la muchacha.

Luego de la repercusión, Bárbara Viacava se replanteó ser más cuidadosa con su perra: “No creo que la gente tenga la intención de envenenar a una perra que es sociable, cariñosa, que anda re tranquila y que no jode a nadie, pero cuando te expones en internet te das cuenta que hay un montón de gente que está mal de la cabeza, y que puede decir y actuar de igual manera”.

Twitter es una plataforma que -sin importar las actualizaciones o modificaciones que le hagan- sigue teniendo el mismo mecanismo que en sus inicios: ser meramente textual. “Creo que se hizo viral por el hate y por la corrección ética; porque las personas se creen mejores que otras por las decisiones que toman”, señaló la quilmeña.

Bárbara tiene una filosofía de vida con los animales muy distinta a la de muchas otras personas pero entiende que, publicándolo en una red social donde prima la inmediatez y la generación de respuestas instantáneas, se puede generar un ida y vuelta bastante crudo. “Me lo tomo de donde viene; es una red social que abre a la discusión, y abre a que comente gente de distintos lugares, con realidades y creencias muy distintas”, concluyó.