Peligra el documental de Fernando Báez Sosa en Netflix: una presentación judicial podría frenar su estreno

Las primeras imágenes de la nueva serie documental de Netflix sobre el caso de Fernando Báez Sosa generaron conmoción en el país. El estreno de "50 Segundos" está previsto para el 13 de noviembre, aunque una presentación judicial podría frenar su estreno. Algunas de las caras y voces de los condenados se pudieron ver en el avance que publicaron en los últimos días, pero no todos los rugbiers estuvieron de acuerdo con su producción y, según pudo saber El Destape, al menos uno de ellos tiene la intención de presentar un recurso de amparo en contra de la serie.

La serie busca reconstruir el atroz crimen del joven a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell, en enero de 2020. Dirigida por Martín Rocca y producida por Alejandra Sarmiento, repasa cómo fue paso a paso la golpiza de los rugbiers que llevó a la muerte del joven estudiante de Derecho. 50 segundos duró justamente el ataque, lo que definió el nombre de la producción.

En tres capítulos, la producción reconstruirá el crimen que conmocionó al país con imágenes de archivo, testimonios inéditos de los amigos y familia de Fernando, así como de la familia de los jóvenes condenados y material del proceso judicial. Rocca explicó que la intención del documental es “comprender cómo un hecho tan breve pudo tener un impacto tan profundo en la sociedad argentina”.

El director remarcó que la víctima es una sola, Fernando. Pero consideró que en torno al crimen "la tragedia es absoluta y toca a todos los involucrados”. "El documental es un llamado de atención y un recordatorio… pero también es un homenaje a Fernando y una enseñanza que algunos de sus protagonistas nos dejan acerca del verdadero valor de la vida", señaló.

"Quieren influenciar sobre el ánimo"

No todos los rugbiers quisieron participar. Fuentes cercanas al condenado Matías Benicelli confirmaron a este medio que su abogado piensa presentar un recurso de amparo "a fin de no vulnerar los derechos de Matías, que nunca concedió ninguna autorización para que se haga ninguna publicación y no participó de ninguna filmación".

El equipo legal que acompaña a Benicelli piensa que el estreno de la serie sin esa autorización para la difusión de su imagen es incorrecto y están en contra del documental porque consideran que busca "instalar la posverdad" sobre lo que ocurrió aquel día. Lo que no quieren es que haya una "difusión tergiversada de estos hechos en una versión novelada" porque creen que puede influir en la decisión de la justicia, que se debate entre dejar firme o no las condenas dictadas cuando terminó el juicio.

Tras el juicio en febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores resolvió condenar a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ciro y Luciano Pertossi, Matías Benicelli a prisión perpetua por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de una o más personas con alevosía”. Luego, la Cámara de Casación bonaerense quitó la alevosía, pero mantuvo la pena. Mientras que Lucas Pertossi, Blas Cinalli y Ayrton Viollaz recibieron 15 años de cárcel al ser considerados partícipes secundarios en el crimen del joven.

Las defensas de los jóvenes apelaron las condenas. Sin embargo, el caso quedó a estudio de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que todavía debe tomar una decisión.