El video de Máximo Thomsen en el boliche antes de matar a Fernando Báez Sosa: por qué sirvió como prueba clave

Fernando Báez Sosa fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique de Villa Gesell. Adentro del local había tenido una discusión con Máximo Thomsen, quien al ser expulsado amenazó al joven estudiante de Derecho y quedó grabado. La discusión derivó en brutal ataque, pero el gesto fue clave para demostrar la premeditación de la golpiza.

El video de Máximo Thomsen antes de matar a Fernando Báez Sosa: por qué fue clave

Durante la investigación un video fue la prueba clave para demostrar como el ataque en grupo a Fernando había sido premeditado. Una grabación tomada por un testigo de la pelea fueron analizadas por el efectivo policial Ramón Alberto Rueda. En el video se ve a un patovica forcejeando del cuello con uno de los acusados, después se estableció era Thomsen, quien señala a Fernando y le hace una seña al pasar sus dedos de manera horizontal por debajo del cuello y el mentón.

Tras los testimonios, el abogado de la familia de Fernando Báez Sosa, Fernando Burlando, aseguró que no “hay seña más clara de que te van a matar que la que hizo Thomsen”.

Cómo fue la pelea entre Fernando y Thomsen dentro del boliche

Aquella noche, dentro de Le Brique según testimonios hubo empujones y le "quisieron pegar" a uno de los amigos del joven asesinado. "Fernando los quiso separar. Se generaron algunos empujones y por eso lo echaron a Fernando y a sus amigos", relató uno de los presentes. Antes de ser expulsados, Fernando lanzó una piña que alcanzó a Thomsen.

Maximiliano Ávila, uno de los integrantes del personal de seguridad que trabajó aquella noche en el boliche, declaró: "Estaba muy lejos, lo vi desde la parte de arriba. Cuando vi comenzaron a pelear en el medio de la pista, bajo, paso en medio de la gente, y lo veo a Fernando y a uno de los chicos que se estaban peleando". "Agarro a uno de los rugbiers de pantalón corto, y Fernando le pega una piña en el estómago". El "de pantalón corto" era Thomsen, según las imágenes y los investigadores, indicado como el que le pega la patada final a Báez Sosa.

Tras la discusión dentro del boliche, Máximo Thomsen amenazó a Fernando Báez Sosa

Sobre la situación, Ávila añadió: "Nos caemos los dos y ahí me levanto yo y decido agarrar a Fernando". Además, recordó que mientras sus colegas "sacaban al rugbier", él se encargó de sacar a Fernando, pero que el joven le respondió que salía "solo". "Estaba muy tranquilo", describió sobre los últimos momentos de Fernando.

Qué condenas recibieron los rugbiers por asesinar a Fernando

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro y Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli a prisión perpetua como "coautores" del homicidio de Fernando. Mientras que Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y Lucas Pertossi fueron considerados "partícipes secundarios" y recibieron una pena de 15 años de prisión.