El gobierno de Javier Milei estableció el calendario de feriados y días no laborables para noviembre de 2025, generando un nuevo fin de semana largo en toda la Argentina. Este descanso se extenderá desde el viernes 21 hasta el lunes 24 de noviembre, ideal para quienes planean escapadas cortas o buscan recargar energías antes de fin de año.

Este fin de semana extralargo incluye el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que originalmente se conmemora el jueves 20 de noviembre, al lunes 24, siguiendo la normativa vigente que permite mover feriados para impulsar el turismo. Además, el viernes 21 fue declarado día no laborable con fines turísticos, siendo el tercero y último de 2025, después de los de mayo y agosto.

Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable

La diferencia entre feriado nacional y día no laborable es importante: mientras los feriados son obligatorios en todos los sectores, los días no laborables quedan a criterio de cada empleador. En el caso del viernes 21, si se trabaja, se paga el salario habitual; si no se trabaja, el día se considera libre sin necesidad de compensación posterior, según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744).

Qué se conmemora el 20 de noviembre

El 20 de noviembre recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, un episodio histórico ocurrido en 1845 cuando las fuerzas de la Confederación Argentina, lideradas por Juan Manuel de Rosas y el general Lucio Mansilla, resistieron durante siete horas la invasión anglo-francesa sobre el río Paraná. A pesar de la derrota militar, esta fecha se mantiene como un símbolo fuerte de independencia y defensa nacional en el calendario argentino.

Luego de este fin de semana largo en noviembre, el calendario oficial cerrará el año con dos fechas inamovibles que completan el cronograma de feriados 2025.

¿Es feriado el 21 de noviembre?

El viernes 21 de noviembre es día no laborable, por lo que el día de descanso queda a decisión de cada empleador.

¿Qué pasa con el feriado del 20 de noviembre?

Por decisión del gobierno de Javier Milei, el feriado del 20 de noviembre se trasladó al lunes 24 de noviembre. Además, declaró día no laborable en toda la Argentina el viernes 21 de noviembre.

¿Qué se conmemora el 20 de noviembre?

El 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado de 1845.