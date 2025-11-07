Cuántos feriados nacionales quedan en Argentina 2025: las fechas de los próximos fines de semana largo

Los argentinos no tendrán que esperar tanto para disfrutar de un nuevo fin de semana largo: el próximo será en la cuarta semana de noviembre. ¿Cuál es la fecha confirmada y cuántos feriados le quedan al 2025?

Esta es la fecha confirmada del próximo fin de semana largo en Argentina

El Gobierno nacional estableció en el calendario oficial de feriados que el próximo fin de semana largo será del viernes 21 de noviembre al lunes 24. Se trata del último finde XXL del 2025, ya que el siguiente feriado caerá lunes y otorgará solo un día de descanso extra al fin de semana.

El fin de semana largo se da gracias a que el 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional.

Sin embargo, no todos tendrán cuatro días consecutivos de descanso. El viernes 21 será un día no laborable con fines turísticos, por lo que será decisión del empleador otorgarle a sus trabajadores el día de descanso. En caso de no hacerlo, los empleados privados cobrarán la jornada laboral de manera habitual. Sin pagos extra.

Mientras que el lunes 24 será feriado nacional en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional que, en realidad, se celebra cada 20 de noviembre pero fue trasladado. Este fin de semana largo se considera uno de los momentos claves del año para la industria argentina, ya que es ideal para hacer una escapada, salir a comer o hacer diferentes actividades de recreación.

Uno por uno, cuántos feriados quedan en 2025

Comenzó noviembre y se acerca fin de año, el calendario argentino de 2025 solo le quedan cuatro feriados para descansar un poco más: