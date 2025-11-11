Fin de semana largo de noviembre 2025: qué día se traslada y hay feriado en Argentina

El calendario de feriados de Argentina establece que en noviembre 2025 habrá un fin de semana largo ideal para planificar una escapada o disfrutar de unos días de descanso extra. Se trata de un feriado que se extiende por cuatro días consecutivos. ¿Cuándo es?

Cuándo es el próximo fin de semana largo en noviembre 2025: la fecha confirmada

El Gobierno nacional realizó una modificación en el calendario de feriados este 2025 y en noviembre el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre, se traslada al lunes 24. Sin embargo, no será el único día de descanso, ya que el viernes 21 fue designado como día no laborable con fines turísticos. Así los argentinos tendrán un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para planificar una escapada, reunirse con amigos o familiares, o simplemente descansar.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional fue trasladado al lunes 24 de noviembre

En detalle, con las modificaciones del calendario, los feriados en noviembre 2025 quedan de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos.

Sábado 22 de noviembre: fin de semana habitual.

Domingo 23 de noviembre: fin de semana habitual.

Lunes 24 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).

¿Cuál es la diferencia entre el feriado y el día no laborable?

El día viernes 21 de noviembre se estableció como no laborable con fines turísticos y la gran diferencia con el feriado nacional es que la asistencia al trabajo es una decisión del empleados. Dependerá de cada empresa que los trabajadores deban asistir o tengan el día de descanso. En caso de tener que trabajar la jornada se paga como un día habitual, sin extras salariales.

Mientras que, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744), los feriados nacionales se rigen bajo las mismas normas que el descanso dominical, si un empleado trabaja en un feriado debe recibir el doble de su salario habitual.

Cuántos feriados restan en el calendario 2025

Con el fin de semana largo de noviembre, quedará un solo feriado nacional antes de cerrar el año: el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María. Además, los argentinos podrán disfrutar de un descanso extra durante el tradicional feriado del 25 de diciembre por Navidad, que caerá jueves.