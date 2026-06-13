Feria Francesa en Buenos Aires: el evento gastronómico con entrada gratis que se hará durante el fin de semana largo.

La gastronomía francesa volverá a tener su gran fiesta en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo de junio. Con entrada libre y gratuita, la Feria Francesa reunirá a chefs, productores y emprendedores que ofrecerán algunas de las preparaciones más emblemáticas de una de las cocinas más reconocidas del mundo.

El evento se desarrollará al aire libre y contará con propuestas gastronómicas, música en vivo, actividades para toda la familia y clases especiales. Será una oportunidad ideal para disfrutar de sabores típicos franceses sin salir de la ciudad.

Cuándo y dónde será la Feria Francesa

La Feria Francesa se realizará el domingo 14 y el lunes 15 de junio, de 11 a 18.30 horas, en el Parque República Oriental del Uruguay, ubicado sobre la avenida del Libertador 1799, en el barrio porteño de Palermo. La entrada será gratuita y en caso de mal tiempo, el evento será reprogramado.

Este fin de semana largo llega una nueva edición de la Feria Francesa en la Ciudad de Buenos Aires.

Qué se podrá comer y hacer en la Feria Francesa

La propuesta gastronómica será uno de los principales atractivos del encuentro. Más de 30 stands ofrecerán especialidades dulces y saladas de la cocina francesa, con la participación de reconocidos chefs y emprendimientos especializados.

Los visitantes podrán degustar clásicos como baguettes recién horneadas, quesos artesanales, crêpes dulces, quiches, croque-monsieur y macarons. También habrá platos tradicionales como el boeuf bourguignon y la soupe à l’oignon, dos preparaciones emblemáticas de la gastronomía francesa.

Además, el evento contará con alternativas vegetarianas y opciones sin TACC para quienes tengan restricciones alimentarias o busquen propuestas diferentes.

Más allá de la comida, la Feria Francesa incluirá una amplia agenda de actividades recreativas y culturales. Durante las dos jornadas habrá música en vivo, charlas, masterclasses gastronómicas, propuestas para chicos y distintas sorpresas para el público.

Es una gran opción para aquellos que quieren disfrutar de un plan al aire libre y con rica comida. De esta manera, sin gastar de más ni salir de la Ciudad, van a poder aprovechar de una experiencia pensada para toda la familia, en uno de los sitios más accesibles de la capital federal. Para más información, recomendamos visitar los canales de comunicación del Gobierno de la Ciudad, ya sean sus redes sociales o el sitio web donde se encuentra disponible la agenda cultural.