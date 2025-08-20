Allanamientos y detenciones de directivos de HLB Pharma por el fentanilo contaminado

El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, ordenó este miércoles la detención de Ariel García Furfaro, dueño de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma, el laboratorio vinculado al fentanilo contaminado por el que murieron más de 100 personas. También ordenó la detención de otras nueve personas.

Entre los otras personas allanadas y con orden de detención, aparecen sus hermanos, Diego y Damián García; su madre, Nilda Furfaro, accionista y vicepresidenta de HLB; el director general de ambos laboratorios, Javier Tchukran; los directores técnicos de Laboratorios Ramallo, Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio; el director técnico de HLB, José Antonio Maiorano; el presidente de Laboratorios Ramallo, Horacio Tallarico, y el director suplente, Rodolfo Labrusciano.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional (GNA) quedaron a cargo de los allanamientos y las detenciones de los directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.

En su cuenta de X, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, escribió: "Las hacen, las pagan. Los responsables del lote letal de fentanilo, tras las rejas". "Los culpables de las muertes por fentanilo contaminado ya no caminan libres. El cabecilla de la banda, a punto de ser detenido. La GNA y la PSA hicieron un operativo impecable, a pedido de la Justicia. Se acabó la impunidad: ahora deberán responder ante la Justicia, frente a las familias y a toda la sociedad", agregó la ministra de seguridad.

La otra causa que involucra a García Furfaro

Más temprano este miércoles, el titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó a Ariel García Furfaro, sin prisión preventiva, por presunta sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria de China entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones. El eje de la denuncia es que la cifra real de la operación habría sido de US$500.000.

El procesamiento sostiene que el magistrado consiguió suficiente evidencia para considerar que García Furfaro habría usado documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones. En consecuencia, le trabó un embargo por $25 mil millones.