Pequeño J será trasladado a Argentina por el triple femicidio: buscan entender la trama detrás del crimen

El triple crimen de Florencio Varela en el que fueron asesinadas brutalmente Brenda Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) se encuentra en manos de la Justicia Federal que continúa con la investigación. Y este lunes la Justicia de Perú autorizó el traslado de Pequeño J, el principal implicado en el femicidio de las jóvenes.

Tony Janzen Valverde Victoriano fue detenido en su país de origen, en la ciudad de Lima, y desde entonces, permaneció en una cárcel local. Sin embargo, en el marco de la proceso judicial en Argentina, el acusado será extraditado prontamente. Al conocer la noticia, la familia de las víctimas se expresaron en las redes sociales y exigieron justicia. "Perpetua para todos estos", expresó Agostina Gutiérrez, hermana de Lara, en su cuenta de Instagram.

Pequeño J está acusado de los delitos de "triple homicidio agravado cometidos con alevosía, ensañamiento, violencia de género y el concurso premeditado de dos o más personas". Además, está siendo investigado por narcotráfico y trata de personas.

¿Cuándo llegará Pequeño J, principal acusado del triple femicidio de Florencio Varela, a la Argentina?

La Justicia de Perú informó que la extradición del imputado podría darse en los próximos 30 días. De acuerdo a la agencia Noticias Argentinas, las autoridades judiciales peruanas comunicaron que el lapso dependerá de una cuestión logística y de itinerariois a fijar junto a la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal). Al llegar a la Argentina, Janzen será indagado por primera vez por el juez de la causa, Jorge Rodríguez, titular del Juzgado N°2 de Morón.

¿Dónde ocurrió el triple femicidio de Florencio Varela y quiénes son los acusados?

El 19 de septiembre de 2025, Brenda Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, oriundas del partido bonaerense de La Matanza, se subieron a una camioneta Chevrolet Tracker de color blanco en La Tablada con destino a una casa en Florencia Valera por una supuesta fiesta. Sin embargo, una vez allí, fueron torturadas algunas de esas secuencias fueron filmadas y transmitidas por una aplicación. Luego fueron salvajemente asesinadas.

Se presume que el motivo del triple femicidio es una venganza narco, pero se investigan diversas hipótesis. Hasta el momento, la causa tiene 12 acusados, entre ellos, Celeste Guerrerro, quien ahora oficia de testigo arrepentida. La mujer aportó datos claves al decir que las víctimas "le habían robado droga" a Víctor Sotacuro, alias el "Duro" y que él le dio la órden a Pequeño J de ejecutar el plan criminal.

Además de Guerrero, Sotacuro y Pequeño J, están detenidos Ariel Giménez, Miguel Villanueva, Iara Ibarra, Andrés Parra, Florencia Ibáñez y Matías Ozorio y hay, al menos, 4 prófugos.