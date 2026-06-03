Kim aboga por expansión nuclear "exponencial" de Corea Norte tras inspeccionar nueva central: reporte

FOTO DE ARCHIVO: El líder norcoreano Kim Jong Un visita la base de producción de material nuclear del país.

El líder Kim Jong Un visitó una planta de producción ‌de material nuclear ‌que acaba de entrar en funcionamiento y pidió una expansión "exponencial" del arsenal de Corea del Norte, informó el jueves la agencia estatal de noticias KCNA.

Kim afirmó que la capacidad ​de producción de ⁠material nuclear apto para armas ‌se había más que duplicado ⁠en los últimos cinco ⁠años y ordenó a los funcionarios que aumentaran aún más el ritmo para ⁠cumplir los objetivos estratégicos a ​largo plazo.

Durante la visita, ‌Kim fue informado sobre ‌los nuevos procesos de producción que ⁠incorporan tecnología más avanzada y revisó los objetivos actuales y los planes futuros, informó KCNA.

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Kim afirmó ​que la ‌expansión es necesaria ante lo que calificó de agravamiento de las amenazas a la seguridad y la confrontación a largo ⁠plazo con fuerzas hostiles, y reafirmó la política del país de aumentar continuamente su disuasión nuclear.

KCNA informó que durante la jornada se celebró una reunión sobre el refuerzo de las fuerzas nucleares, ‌en la que Kim esbozó las directrices para acelerar la expansión tanto cualitativa como cuantitativa del arsenal nuclear de Corea del Norte.

Kim afirmó que el país ‌había tomado "decisiones responsables y significativas", entre las que se incluía el establecimiento de ‌la secuencia ⁠y las salvaguardias para ejecutar lo que describió como ​un vasto plan para fortalecer las fuerzas nucleares "de forma exponencial".

Con información de Reuters