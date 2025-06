El brutal femicidio en Moreno paralizó al partido y resonó fuertemente en las últimas horas, mientras se recuerda el décimo aniversario de la primera movilización de Ni Una Menos. La lucha contra la violencia y los crímenes de género siguen vigentes, con cifras escalofriantes mientras el gobierno de Javier Milei busca eliminar la figura de "femicidio" del Código Penal. El Destape pudo acceder a la denuncia previa al desenlace fatal: el último lunes, la mujer denunció un hecho muy violento en el gimnasio donde, horas más tarde, Gabriel Fernando Danielo mató a la actual novia de su ex y posteriormente, se suicidó.

En la denuncia policial a la que accedió este portal, realizada ante la UFI N° 5 de Moreno, la mujer aseguró que tuvo una relación de convivencia de 20 años con el subinspector de la Policía de la Ciudad, atravesada por diversas situaciones de violencia verbal, física y psicológica pero que nunca denunció por las diversas manipulaciones que ejerció el femicida. "No podría mantener a nuestros hijos", le dijo, en relación a los dos menores que comparten.

Según indicó la afectada, el último lunes 2 de junio a las 18:30 hs, el policía acudió a su lugar de trabajo -el gimnasio donde 24 horas más tarde ocurrió el asesinato- para llevarse a uno de sus hijos y allí, comenzó una fuerte discusión. En la denuncia no se observan detalles, pero la denunciante aseguró que el hombre le hizo diversos reproches para luego, mientras la situación escalaba, empujarla por las escaleras. Ya en el suelo, comenzó a golpearla con los puños en la cabeza y el cuerpo, para luego ahorcarla contra la pared.

Tras zafarse de sus manos, el femicida intento manipular y convencer a la mujer de no hacer la denuncia. A pesar de ello, instó a la acción penal en la que intervinieron la UFI 5 de Moreno y el Juzgado de Garantías N° 3. "Predicción de riesgo alto. Se solicita botón antipánico a DPG Moreno, siendo asistida en el lugar para la instalación de la aplicación. Se comunicó a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", apuntaron en el informe de la policía bonaerense. Previamente, confirman a este portal, denunció también a su actual novia, Marcela Heredia, también por violencia.

El caso del femicidio en Moreno

La situación se desató cerca de las 17, en el oeste bonaerense, entre las calles Roque Sáenz Peña y Centenario. La policía recibió un alerta luego de que, a través de un llamado al 911, avisaran de diversas detonaciones de arma de fuego. Un móvil de la Comisaría 1ª de Moreno se acercó al lugar y los efectivos hallaron el cuerpo de una mujer, tendida en la vía pública, con una herida de arma de fuego y todavía, con signos vitales.

Gabriel Fernando Danielo, de 39 años, se acercó al gimnasio y tras una discusión, baleó a la actual novia de su ex. Luego, se atrincheró con la segunda mujer, de 35 años. Finalmente, lograron disuadirla y la víctima fue liberada. Según contó ante los policías, tras liberarse, Danielo se presentó en el gimnasio y como ella no lo quiso recibir -por tener la restricción perimetral solicitada a la Justicia-, comenzó con los disparos. Heredia (46) fue brutalmente asesinada. "Se ofuscó y le disparó a (Mariana) Heredia, la actual pareja de su ex", sostienen en el informe policial.

Desde la Policía de la Ciudad informan, cuerpo que integra hace casi 7 años, "no tenía denuncias" y sus pruebas psicológicos "le daban bien". "No tenía abiertas carpetas psicológicas", cerraron.

Tras la liberación, A.F. fue trasladada a un Centro Asistencial. Mientras tanto, personal de las fuerzas de Seguridad intentaron disuadir al policía aunque sin éxito. "No hay nada que negociar, si voy preso es femicidio", dijo. Finalmente, ingresaron al gimnasio y el policía de la Ciudad realizó un disparo a la altura de su cien -con el arma que asesinó a Heredia- durante la madrugada. Si bien fue derivado al hospital local, su grave estado de salud hizo que perdiera la vida a los pocos minutos.