Quién es el único detenido por el femicidio de Daiana Mendieta: los detalles que brindó el comisario

Después de estar cuatro días desaparecida, el martes por la mañana la Policía de Entre Ríos encontró el cuerpo de Daiana Mendieta en un aljibe de unos 10 metros de profundidad. Se investiga un caso de femicidio y ya hay un sospechoso detenido: Gustavo Grondino.

Daiana tenía 22 años y era buscada por su familia y sus amigos desde el viernes pasado en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla, sitio del que era oriunda.

Quién es Gustavo Grondino

El principal sospechoso por el femicidio de Daiana es Norberto Gustavo Grondino, un hombre que hace trabajos en el campo, tiene 55 años y lo conocen en la zona como “Pino”. Grondino está casado y tiene un hijo de 18 años, apenas más chico que Daiana.

El comisario mayor que interviene en el caso, Pedro Silva, dijo en las últimas horas que no existe una relación laboral entre Grondino y Daiana, pero que sí un registro de llamadas entre ellos y muchos testimonios que dan lugar a sospechar que mantenían un vínculo amoroso. De todas maneras, esto todavía no fue confirmado.

Los vecinos del barrio en Gobernador Mansilla definen a Grondino como "un hombre tranquilo y reservado". “Siempre lo veía con su mujer sentado afuera, nunca lo vi en fiestas ni en problemas”, dijo una vecina. Pero los allegados a Daiana, por su parte, dicen lo contrario.

“Ella frecuentaba con este hombre, él estaba enloquecido por ella”, dijo a Infobae una persona cercana a la víctima y agregó: “Daiana se había puesto de novia hace poco y medio que él la celaba”. Otra allegada contó que últimamente la veían feliz porque estaba conociendo a un chico de su edad: "Se la veía mejor que nunca, reluciente”.

Una de las amigas también contó que Grondino decía que "si (Daiana) no iba a ser suya, no iba a ser de nadie". "Se veían a escondidas porque él tenía mujer y también porque esto era algo clandestino”, remarcó.

Para los investigadores del caso, los celos de Grondino fueron el detonante. Según se pudo confirmar, hubo llamadas entre ellos antes de la desaparición de Daiana y las cámaras registraron la camioneta Toyota Hilux de él esa noche cerca de la casa de ella.

Quién era Daiana

Daiana era la tercera de cinco hermanos. El año pasado, se había recibido de perito clasificadora de granos. Jugaba al vóley, iba al gimnasio, escribía poemas y era fanática de la astrología.

Era muy cercana a su papá, Diego, con quien trabajaba en el campo. “Soñaban con irse a España juntos”, contó una de sus amigas. “Era muy alegre, charlatana, inteligente. Te contaba todo y era muy responsable”, dijo su profesora de Literatura y agregó: “Trabajaba, estudiaba y escribía para expresarse”.

“Venía de trabajar desde temprano con su papá y aun así llegaba al aula con energía. Era muy charlatana y compañera. Siempre estaba contenta”, agregó su profesora de Formación Ética y lamentó: “Este dolor es enorme".