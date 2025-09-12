Giro en el femicidio de Pilar: detuvieron a un segundo sospechoso

Este viernes detuvieron a un segundo sospechoso por el femicidio de Solange Sanabria Ventura, una joven de 25 años que era intensamente buscada desde hacía dos semanas y fue hallada descuartizada, en el norte del Gran Buenos Aires. Durante la noche del pasado jueves, encontraron el cuerpo de la chica en el departamento de Oscar Ángel Benítez, su pareja de 26 años, ubicado en el municipio bonaerense de Pilar.

El asesino ya se encuentra preso y a él, ahora se le suma un cómplice. Se trata de Gonzalo Matías Lynch, un joven de 21 años que habría colaborado con el femicida en la ejecución del crimen. Al sujeto lo detuvieron en una vivienda de Manfredi al 800, en el barrio Los Troncos.

Femicidio en Pilar: dónde encontraron el cuerpo de Solange

Solange había sido vista por última vez el 1° de septiembre último en General Rodríguez, partido en el que vivía. El hallazgo del cuerpo se produjo luego de que vecinos de zona en la que habitaba el novio de la joven llamaran al 911 por fuertes olores.

Los efectivos policiales ingresaron a un edificio de la calle Rivadavia 757 y encontraron al asesino intentando cortarse los brazos. Los restos de Solange estaban dentro de una bolsa de nylon, envueltos en frazadas y con señales de desmembramiento y mutilación. La Unidad Funcional de Instrucción Nº 10 de Moreno, que está llevando el caso, ya solicitó una autopsia del cuerpo.

El femicida fue trasladado, primero, al Hospital Central de Pilar para chequear su estado de salud y luego a la SubDDI del partido, donde quedó detenido oficialmente. En cuanto a la investigación, la fiscalía cree que Benítez ejecutó el asesinato y Lynch fue quien lo ayudó a mover el cuerpo y lo ató con sogas. La causa está caratulada como "femicidio".

164 femicidios en Argentina

Según el Observatorio "Ahora sí que nos ven", en la Argentina -desde el 1 de enero de 2025 al 31 de agosto- hubo 164 femicidios, lo que indica que se ejecuta en nuestro país 1 femicidio cada 36 horas.

Otros datos que da el informe es que el 15% de las víctimas había realizado una denuncia por violencia de género y que 14 femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad.