Después de casi dos meses, Pamela Cano recibió el alta del Instituto del Quemado de Córdoba y pudo regresar a su casa con sus hijas e hijos. El pasado 23 de febrero, la mujer de 38 años había sido atacada con ácido por su entonces pareja Leonardo Miguel Galván, de 47, que antes la había secuestrado e incendiado la casa.

Pamela había tomado medidas legales previas al ataque, había denunciado a Galván y, con la cuarta denuncia, había logrado una orden de restricción y de alejamiento. Pero él no la cumplió. Hacía más de 15 años que el hombre la violentaba de distintas formas, según contó ella y relató una de sus hijas al portal El Doce, de Córdoba: “Es mi mamá y me duele un montón verla en el estado y en el lugar en el que está. Ya estuvo internada varias veces por culpa de él”, dijo y contó que el agresor no se quería ir del domicilio que compartían en Villa del Pardo.

Pero el calvario más grande comenzó el 20 de febrero cuando su ex esposo la encerró en su casa con sus hijos y no la dejó salir hasta el sábado, cuando ella pudo escapar rumbo a Córdoba capital, donde vive parte de su familia.

En medio de la huida, Galván le avisó que había incendiado la vivienda que compartían en venganza de su escape. Pero luego, fingió arrepentimiento y el domingo la fue a buscar y le pidió perdón por lo que había hecho. “Fuimos a comprar para tomar a la ruta 36 y nos sentamos a hablar, yo presentía que algo muy malo me iba a suceder”, resaltó la mujer en su relato a El Doce y siguió: “Le pedí el celular para hablar con mi mamá y cuando se lo voy a entregar me agarró la riñonera y me tiró el ácido”.

Pamela contó que se cubrió la cara con el brazo hasta que pudo escapar y correr. “No sé cuánto corrí, sé que llegué a la casa de unos vecinos y pedía que me tiraran agua, no sé quiénes eran, pero les estoy agradecida”, dijo.

Sin nada

La mujer contó que no le quedó nada tras el incendio: “No pensó en sus hijos, por lo menos en ellos. Está todo quemado, no me dejó nada”, reclamó, por ello, pidió ayuda a quienes puedan colaborar con ropa, elementos de limpieza, camas y colchones. “Yo ando descalza, toda la ayuda que se pueda me viene bien”, cerró la mujer cuyo teléfono de contacto es 351 - 5189840.

Por su parte, Galván fue detenido en barrio Alto Alberdi el pasado 8 de marzo, tras permanecer dos semanas prófugo de la Justicia.