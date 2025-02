Crimen de Catalina: a dos días del inicio del juicio, Néstor Soto se realiza una pericia psiquiátrica para no asistir al juicio

A tan solo dos días del inicio del juicio por el asesinato de Catalina Gutiérrez, la influencer de 21 años que fue encontrada sin vida en el asiento trasero del auto Renault Clio de su madre, en el barrio Ampliación Kennedy, en la zona sur de la ciudad de Córdoba, Néstor Aguilar Soto, el principal acusado por el crimen, se realiza una pericia psiquiátrica para no concurrir al juicio por jurados populares.

Esto fue confirmado por el abogado de la familia, Carlos Hairabedián: "Se está haciendo", dijo el letrado en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. El pedido fue presentado por su defensora, Ángela Burgos, quien sostuvo que el objetivo es evaluar su capacidad procesal y determinar si su defendido está en condiciones de participar del proceso judicial que tendrá lugar en la Cámara 11° del Crimen.

En este marco, los familiares de la víctima manifestaron que se tratan de "maniobras dilatorias", aunque no se opondrán al análisis para evitar una posible postergación del juicio. Catalina fue asesinada el 17 de julio de 2024: tenía signos de haber sido brutalmente golpeada y algunas quemaduras, que surgieron como consecuencia de que el agresor intentara incendiar el vehículo sin éxito.

El único acusado por el crimen es Soto, quien era amigo de la víctima, cursaban juntos la carrera en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y hasta compartían el mismo grupo. También tiene 21 años y es oriundo de Bariloche, provincia de Río Negro.

Dos semanas después del femicidio, el joven confesó ante el fiscal José Mana. “Yo la maté”, aseguró. Esta declaración, sumada a la prueba de los registros de las cámaras de seguridad que lo ubican en la escena del crimen, lo complican en la causa. Soto está acusado por el delito de “homicidio agravado por alevosía y por violencia de género”. Esa condena prevé una pena de prisión perpetua de acuerdo al Código Penal.

Además, efectivos policiales hallaron un anillo que la joven estudiante habría perdido al querer defenderse y pelos de la chica en diferentes puntos de la vivienda de Soto. Tras haber admitido la autoría del aberrante hecho, el femicida está alojado de manera preventiva en el penal de Bouwer y se encuentra "con reclusos de baja peligrosidad". A comienzos de noviembre del año pasado, Marcelo Gutiérrez, el papá de la víctima, había denunciado que Soto era un “preso VIP”. Los padres de Catalina consideraron “incomprensible e indignante” que el acusado comparta celda con delincuentes por delitos económicos y no con homicidas.

Crimen de Catalina: el desgarrador relato del padre de la víctima antes del inicio del juicio

Marcelo, el padre de Catalina, está convencido de que se hará justicia, pero sabe que el dolor durará toda la vida: “Catalina está todo el día dando vueltas en mi cabeza, adonde voy. Es un sufrimiento permanente. No hay momento en el día que no me acuerde”.

“Hay una parte de mi cuerpo y mi corazón que se murió. Es un dolor que tenemos que llevar toda la vida, hasta que no estemos más. Éramos cuatro y ahora somos tres. Tenía 21 años y en un año se recibía. No lo hubiese imaginado ni en una película de terror”, lamentó.

En un principio, está previsto que sean seis audiencias de juicio, “pero todo depende del desarrollo”, anticipó a TN el abogado Hairabedian. Van a declarar compañeras de la facultad de Arquitectura a la que iba la joven y también algunos familiares, además de otros testigos.

En una polémica defensa, la madre del detenido habló con medios provinciales varios meses después sobre el caso y dijo que su hijo "nunca jamás tuvo problemas con nadie, nunca jamás acosó a nadie, nunca tuvo una denuncia”. “Se dijeron muchas cosas hirientes, es un excelente alumno, amigo, hijo, sobrino”, añadió en la controversial defensa.

A su vez, pidió que la Justicia "no invente" y volvió a referirse a los papás de la víctima: “A pesar de todo, Néstor los aprecia y los quiere mucho”, manifestó. Según anunció el fiscal de la causa, José Mana, el implicado irá a juicio oral, aunque todavía no hay una fecha confirmada.