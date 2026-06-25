Contradicciones, silencios y coartadas: detuvieron a una nueva sospechosa por el femicidio de Agostina Vega

Este jueves, cerca del mediodía, las autoridades provinciales de Córdoba confirmaron la detención de Mariela Palmero, pareja y madre de una de las hijas de Claudio Barrelier, por el brutal femicidio de Agostina Vega que sigue conmocionando al país. Según pudo conocer El Destape, la carátula del delito es "encubrimiento doblemente agravado por el hecho precedente y por mediar violencia de género". Además de ser madre de una de sus hijas, Palmero convivía con el detenido y habría estado dentro de la vivienda del barrio Cofico al momento del hecho. El fiscal Garzón cree que podría haber colaborado con Barrelier al ocultar pruebas claves para la causa.

En ese sentido, su permanencia en el lugar fue señalada por Barrelier cuando declaró que quien ingresaba a la casa era “su hija con quien había ido al kiosco después de pedirle dinero a su pareja”, señaló una fuente cercana al expediente. Por su parte, el fiscal Garzón cree que podría haber colaborado con el sospechoso al ocultar pruebas claves para la causa.

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Tras la acusación y la detención, la hija adolescente de Barrelier y Palmero quedó a disposición de la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Córdoba), aunque no se descarta que en las próximas horas quede a cargo de algún familiar; entre los que podría encontrarse la mamá del detenido, el lugar donde Palmero y su hija se refugiaron tras la detención del principal sospechoso.

Para la detención de Mariela fueron claves sus propios testimonios. En el expediente, reconstruyó los movimientos del acusado durante la noche del 23 de mayo -cuando la adolescente de 14 años fue vista por última vez-. Relató que el hombre estaba jugando a la PlayStation en el living de la casa y que cerca de las 22, le pidió dinero en efectivo y se fue. “Me dijo que ya me los devolvería, pero no le pregunté para qué los quería porque yo estaba ocupada con lo mío”, apuntó.

En su declaración, Palmero detalló que regresó poco tiempo después, jugó con su hija sin comentar a dónde fue y nadie más abandonó el lugar. "Comió dos empanadas en el living y se acostó cerca de las 3 de la madrugada", agregó. Por su parte, Barrelier había dicho algunas cosas similares pero aseguró que se acostó cerca de las 5 de la madrugada. Más allá de las contradicciones, ahora los especialistas buscan conocer si planearon las declaraciones para inventar una coartada.

Según la nueva detenida, durante la mañana siguiente, cuando comenzó a circular en redes sociales la imagen de Agostina y la noticia de su desaparición, Barrelier dijo que la conocía porque era hija de una mujer vinculada a un torneo de fútbol que frecuentaba. En ese momento, señaló la versión que le dijo el acusado: Agostina lo llamó para pedirle "ayuda" y él le había entregado dinero para un remis, el famoso Volkswagen Gol de color rojo que no aparece en ninguna cámara de seguridad. "De tan bueno, sos boludo", dice haberle recriminado.

Más allá de ese relato, sospechan que la mujer fue parte esencial para que el principal acusado intentara desviar la investigación. Así, las sospechas van desde el armado de la coartada hasta la posible limpieza de la escena del crimen. Los investigadores creen que hubo espacios donde se cometió gran parte de la acción que fueron minuciosamente limpiados y que eso se hizo mientras el presunto femicida trasladaba y descartaba el cuerpo de la adolescente.

Mientras tanto, durante la mañana de hoy, el segundo detenido por el hecho, Osvaldo Fassetta (47), declaró frente a la Fiscalía de Raúl Garzón. Al momento de la desaparición, vivía en la casa donde ocurrió el crimen. También está acusado de "encubrimiento agravado". En su declaración, el imputado aseguró que Barrelier le dijo que “no vaya por la casa” y asegura que nunca escuchó ni vio nada. Sin embargo, los investigadores coinciden en que parte del acto criminal se dio en la habitación que usaba el hombre y que con el paso de las horas no pudo no conocer lo que había ocurrido. Después de su declaración, se espera que vuelva a pedir la libertad aunque para la acusación debe continuar detenido

Desde las 13, está citada a declarar Soledad Andreani. Se trata de la tercera detenida que fue señalada como encubridora de Barrelier ya que, según la investigación, facilitó el Ford Ka negro para trasladar el cuerpo y colaboró con la construcción de la coartada y la ocultación de pruebas. En la hipótesis de los investigadores, ni Fassetta ni Andreani estuvieron presentes al momento del femicidio pero, después el desenlace, ayudaron a que Barrelier consiga impunidad. De esta forma fueron construyendo coartadas, en el caso de Soledad, y acercándose a la familia, en el caso de Osvaldo, para saber si alguien sospechaba de Barrelier o si lo investigaban.

Ahora, tras la apertura del secreto de sumario, las indagatorias y las nuevas imputaciones, la investigación avanza con el análisis de llamadas y contactos telefónicos durante los días siguientes al femicidio. Desde las primeras horas del lunes, algunas fuentes cercanas al expediente señalan que hay entre tres y cinco personas de las cuales se desconfía su participación y la posibilidad de que hayan sido encubridores de Barrelier. De esa lista, la primera en ser detenida fue su pareja pero en las próximas horas pueden surgir nuevas imputaciones, ya que desde la Fiscalía de Garzón esperan los análisis de nuevas pericias. Se espera que, durante la tarde de hoy, Palmero se enfrente al fiscal, conozca la acusación en su contra y si ella lo desea, pueda declarar.