Recoleta: explotó la caldera de un edificio y más de 70 vecinos debieron ser evacuados

Durante la madrugada de este martes, una explosión en la caldera de un edificio en Recoleta generó pánico entre los vecinos, lo que llevó a la evacuación de más de 70 residentes. Afortunadamente, no hubo heridos y las causas del incidente se encuentran bajo investigación.

El personal de Bomberos de la Ciudad acudió a la calle Sánchez de Bustamante al 1800, en el mencionado barrio porteño, cerca de las 2 al estacionamiento del complejo ubicado en las inmediaciones de Santa Fe y Sánchez de Bustamante. Las autoridades detallaron que hubo "desplazamiento de dos portones, rotura de paneles de vidrios, caída de mampostería y la inundación en un garaje".

“En la primera inspección de la planta baja, los bomberos no pudieron ingresar debido al anegamiento de un garaje, donde había vehículos, en tanto una pared divisoria se derrumbó”, detallaron. Luego, indicaron que, entre las personas evacuadas, había al menos una persona sorda y otra hipoacúsica, quienes se encontraban en los pisos 12 y 13, y tuvieron que ser “sacadas por los bomberos al no haber escuchado el pedido de evacuación”. Los brigadistas también lograron sacar del edificio a una mujer mayor de edad, quien se negaba a evacuar el lugar por sus propios medios.

“No escuché nada yo, estaba durmiendo. A las 4 de la mañana me despertaron los bomberos”, dijo una vecina en diálogo con el canal de noticias TN. Al ser consultada sobre cuándo podría volver a su departamento, señaló: “No dijeron nada sobre cuándo vamos a poder volver a nuestras casas y estoy con lo puesto. No me dejaron agarrar nada”.

Mientras que otra residente aseguró que "había un montón de gente por las ventanas mirando, gente que no entendía qué pasaba". En diálogo con A24, agregó: "Se despertaron con el ruido. Yo de frente veía lo que pasaba, pero ellos mismos del edificio se agacharon y no veían. Así que sí, fue tremendo. Fue un susto".

Diego Coria, perteneciente al cuerpo de Bomberos de la Ciudad, aseguró que "no hay riesgo de derrumbe", y que "solo hubo un desplazamiento de una pared". Sin embargo, la explosión trajo varios daños materiales: al menos varios autos resultaron severamente afectados, y aún se está evaluando si la estructura del edificio presenta riesgos. El inmueble tiene dos cuerpos y balcones con vista a ambas avenidas, lo que obligó a realizar una revisión completa por parte del personal técnico especializado.

Por su parte, personal con perros de la Unidad K9, entrenados para el rescate de personas, acudieron en la búsqueda de eventuales víctimas. Del operativo también participó la Guardia de Auxilio, y se solicitó la presencia de personal técnico de Metrogas y Edesur.

Incendio en Recoleta: por el fuego, murió una mujer

En febrero de este año, un hecho registrado en el mismo barrio porteño terminó en tragedia: el incendio de un departamento, a la altura de Arenales al 2200, provocó la muerte de una mujer de 50 años y terminó con otra herida debido a la inhalación de humo.

El foco comenzó en el departamento del quinto piso cerca de las 7.30:. Las autoridades dijeron que “el fuego se desarrolló sobre un colchón y cama, que se autoextinguió por el consumo del material”. El encargado del edificio declaró que no se advirtieron otras llamas y que no se requirió la evacuación del resto de los vecinos.

Ante el aviso del hombre, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires activó el Sistema Integral de Seguridad Ciudadana y efectivos de Bomberos de la Ciudad se desplazaron hacia el lugar. Según el parte policial, la mujer que sobrevivió tenía 80 años y fue trasladada al hospital Fernández para su monitoreo. Se trata de la madre de la víctima, que fue encontrada inconsciente en la cocina. Minutos después, el SAME confirmó su deceso.