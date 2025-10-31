Estafa en un chat del jardín: una madre recaudó plata para un viaje de egresados y desapareció

Una mujer fue denunciada por una estafa tras quedarse con el dinero que las familias de un jardín de infantes habían recaudado para la fiesta de egresados de sus hijos. Florencia, una de las mamás que formó parte del grupo, contó en Arriba Argentinos de El Trece cómo fue la operatoria.

El conflicto comenzó en mayo, cuando iniciaron rifas y colectas para cubrir los gastos de la fiesta de fin de ciclo. Durante los primeros meses, la organización funcionó con normalidad: cada uno aportaba el dinero y Rossana Serrano, una de las madres que formaba parte del grupo durante los tres años del jardín, era la encargada de la recolección.

Sin embargo, todo cambió cuando anunció que debía mudarse. Poco después, dejó de responder los mensajes, bloqueó a las familias del chat y desapareció con la plata.

24 familias afectadas y una nueva colecta

Desde entonces, ni las madres ni las autoridades del jardín pudieron volver a comunicarse con ella. La preocupación creció cuando comprobaron que Serrano también había cerrado sus perfiles en redes sociales y no respondía llamadas. “Nos dimos cuenta de que ella no estaba, y el dinero tampoco”, explicó Florencia. Desde la institución les confirmaron que tampoco lograron ubicarla.

Según denunciaron, son 24 las familias damnificadas por la maniobra. Al notar que el dinero no aparecía y la fecha de la fiesta se acercaba, decidieron empezar de cero. Volvieron a organizar rifas y realizaron un esfuerzo económico grande para que los chicos pudieran tener su festejo, aunque fuera mas sencillo de lo que originalmente habían planificado.

Reclamo y advertencia a otras familias

En un intento por recuperar algo del dinero, algunas familias se acercaron al lugar de trabajo del marido de la acusada, pero aseguraron haber recibido amenazas. Pese a eso, resolvieron seguir adelante con la organización de la fiesta.

Los padres ahora reclaman justicia y piden que el caso sirva de advertencia para evitar que otras familias pasen por una situación similar. Sospechan que la mujer y su pareja podrían volver a cambiar de entorno y repetir el mismo tipo de estafa en otro colegio.