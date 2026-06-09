Los ciudadanos interesados en tramitar la visa para acceder a los Estados Unidos tendrán a disposición un nuevo programa que brindará un servicio "premium" por u$s 750, que se sumará a la tarifa inicial de u$s 185. La medida fue anunciada por el Departamento de Estado y estará disponibles entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de este año.

Se trata de un programa piloto que permitirá a los solicitantes de visas de turismo y negocios acceder a un servicio acelerado de tramitación a cambio del pago adicional de u$s 750, que le permitirá a los interesados obtener una cita para la entrevista consular dentro de los 10 días posteriores al pago, en determinadas embajadas y consulados estadounidenses.

La nueva medida será publicada en el Registro Federal esta semana, según informó la agencia de noticias AP. Sin embargo, el pago adicional no garantiza la aprobación de la documentación que permita el ingreso a los Estados Unidos. Así que la evaluación de cada caso seguirá dependiendo de los requisitos migratorios habituales y de la decisión final de los consulares.

La política inmigratoria de Trump

Desde que asumió el gobierno de Donald Trump, se endurecieron la mayoría de las formas de inmigración para extranjeros, al exigir que algunos países paguen fianzas de hasta u$s 15.000 para la tramitación de visas y al requerir que se revisen años de historial personal, incluidas cuentas de redes sociales.

Por ende, los nuevos requisitos provocaron demoras en la tramitación de visas en todo el mundo, lo que generó una gran número de quejas. Los tiempos de espera para las entrevistas de ciudadanos que no forman parte del Programa de Exención de Visa pueden ser de varios meses.

Si bien el programa piloto tiene previsto su extensión hasta fin de año, no se descarta que pueda prolongarse según la demanda.

¿Qué pasa con la Argentina?

En el caso de los argentinos, quienes deseen viajar a Estados Unidos por trabajo o turismo están obligados a solicitar la visa de no inmigrante. Los valores pueden variar según el tipo de trámite que se haya solicitado y ronda entre los u$s 185 y u$s 250.

En caso de aprobarse el ingreso de nuestro país al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), podría permitirse a ciudadanos argentinos ingresar a Estados Unidos sin visa para estancias cortas. Esto implicaría la eliminación del trámite para viajes de turismo o negocios comprendidos en ese plazo.

El proceso de admisión al VWP puede demorar desde meses hasta años. La duración depende del cumplimiento de los requisitos y de la voluntad política de ambas partes, ya que la experiencia de otros países sugiere que no se trata de un proceso inmediato.

Antes de que se elimine la obligatoriedad de la visa para ingresar a Estados Unidos, nuestro país deberá superar una serie de evaluaciones y procedimientos de seguridad para verificar el cumplimiento de los requisitos y estándares que exige hoy la administración de Trump.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la expectativa es que el beneficio pueda estar operativo durante los primeros meses de 2027. Según explicó, "Argentina avanza en una serie de acuerdos técnicos y de cooperación con las autoridades estadounidenses" para cumplir los requisitos exigidos por Washington.