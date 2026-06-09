En Casa Rosada dicen que Milei viaja a EE.UU. pero no verá ningún partido de Argentina en el Mundial

Javier Milei volverá a Estados Unidos. Será su viaje número 18 a ese país. Lo hará para el Día de la Independencia norteamericana. En ese momento se estará jugando el mundial de fútbol. En Casa Rosada, por las dudas, avisan que el Presidente "no va a ir a ningún partido".

El jefe de Estado argentino participará de los festejos oficiales del 4 de julio en Estados Unidos y se espera un encuentro con su par, Donald Trump. Asimismo, en Casa Rosada adelantan que habrá un encuentro de Milei con empresarios de ese país.

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En el Gobierno planean una visita corta de dos días y una delegación acotada: viajarán solo la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, uno de los que suena para reemplazar a Manuel Adorni en caso de que deje su lugar en la jefatura de Gabinete.

En Casa Rosada anticiparon que Milei no irá a ver ningún partido del Mundial, que va a estar en disputa los playoffs para ese fecha. Podría coincidir con partidos de Argentina en 16vos de final u octavos en esos días. Pero en el Gobierno optaron por que el Presidente no asista a los duelos de la Scaloneta.

El último presidente argentino en asistir a un partido de Mundial de la Selección fue Carlos Menem, quien estuvo en el encuentro inaugural de Italia 1990. Allí el equipo de Carlos Bilardo cayó 0-1 contra Camerún. Antes, en plena dictadura cívico militar, el presidente de facto Jorge Rafael Videla asistió al torneo realizado en nuestro país en 1978.

Próximos destinos: Paraguay y Reino Unido

Días antes de ir hacia Estados Unidos, Milei asistirá a la Cumbre del Mercosur. Será el 30 de junio en Asunción, Paraguay, que será anfitrión esta vez del evento. Estará por primera vez incorporado presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, de simpatía de Milei, que además contará con la compañía del paraguayo Santiago Peña, de buena relación con el argentino. Paz está pasando un momento muy delicado en su país con bloqueos y protestas que tienen paralizada a la capital y parte del país hace semanas.

Pese a ello y en términos numéricos, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el uruguayo Yamandú Orsi quedarán en minoría entre los gobiernos de izquierda y de derecha de la región. Uruguay asumirá en Asunción la presidencia del bloque.

Por otro lado, sigue en pie un viaje de Milei al Reino Unido. El último presidente en viajar hacia allí fue Carlos Menem. Esperan en el Gobierno que se concrete este año. El mandatario argentino intenta por varios canales tener una reunión para conocer a uno de sus ídolos: Mick Jagger, frontman de los Rolling Stones.