¿Desde cuándo los argentinos podrían viajar a Estados Unidos sin visa?

Los argentinos podrían quedar más cerca de viajar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional. El Gobierno nacional confirmó que trabaja para que el país ingrese nuevamente al Programa de Exención de Visas (Visa Waiver Program), un sistema que permite el ingreso por turismo o negocios por hasta 90 días sin realizar el trámite consular habitual.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, aseguró que la expectativa es que el beneficio pueda estar operativo durante los primeros meses de 2027. Según explicó, "Argentina avanza en una serie de acuerdos técnicos y de cooperación con las autoridades estadounidenses" para cumplir los requisitos exigidos por Washington.

La funcionaria indicó que el trabajo involucra a distintas áreas del Estado, entre ellas Cancillería, el Ministerio del Interior y el Registro Nacional de las Personas (Renaper), debido a las exigencias vinculadas al intercambio de información y los controles migratorios.

“Esa cercanía y esa posición que hoy tiene Argentina frente a este trabajo que venimos articulando nos permiten tener una comunicación y una articulación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos como nunca lo habíamos tenido antes; con el Departamento de Estado y con los distintos subsecretarios en nuestras reuniones de manera habitual”, subrayó la funcionaria en diálogo con Cadena 3.

¿Qué es el Visa Waiver Program y qué falta para que Argentina ingrese al programa para viajar a Estados Unidos sin visa?

El Visa Waiver Program (VWP) permite a ciudadanos de países habilitados ingresar a Estados Unidos por turismo o negocios durante un máximo de 90 días sin necesidad de obtener una visa convencional. En esos casos, los viajeros deben gestionar una autorización electrónica conocida como ESTA antes de abordar.

Sin embargo, el acceso al programa no es automático: Estados Unidos exige estándares estrictos en materia de seguridad, intercambio de datos, documentación y control migratorio. Argentina deberá superar distintas evaluaciones y cumplir con esos requisitos antes de ser incorporada oficialmente.

El país formó parte del programa entre 1996 y 2002, aunque luego perdió ese beneficio tras la crisis económica de comienzos de siglo. Actualmente, en Sudamérica solo Chile integra el VWP.

“Venimos trabajando en ese proceso desde que arrancó la gestión. No se da de un día para el otro, es una serie de pasos, pero es esa comunicación diaria y ese trabajo sostenido en el tiempo lo que permite que tengamos hoy mucho más claro para dónde vamos y, por supuesto, la solidez de esta alianza”, apuntó Monteoliva.

La funcionaria vinculó el avance con la agenda de seguridad compartida entre ambas naciones y con una relación política que, según describió, "se consolidó durante los últimos dos años". En ese marco, insistió en que la exención de visado resulta una prioridad para la Argentina y como parte de una estrategia más amplia de cooperación con Estados Unidos.