El riesgo de la caída del asteroide 2024 YR4 sube y baja drásticamente: qué pasaría si impactara en Argentina y cómo sería una posible misión para desviarlo

El temor a que un asteroide se estrelle contra la Tierra es real y con la irrupción del YR4 está más que fundado, pero suele estar sobredimensionado. A lo largo de la historia, la humanidad ha presenciado impactos que han dejado huellas imborrables, como el cráter de Chicxulub, responsable de la extinción de los dinosaurios. La mayoría de estos objetos se desintegran en la atmósfera o caen en océanos o zonas despobladas. El 2024 YR4, con un diámetro estimado entre 50 y 90 metros, generaría un cráter de hasta dos kilómetros si llegara a impactar, lo que podría provocar una devastación local, pero sin efectos globales.

Inicialmente, las probabilidades de impacto para el 22 de diciembre de 2032 se estimaron en más del 3%, sin embargo, observaciones más recientes han reducido esta probabilidad a un 0,0016%, prácticamente descartando la amenaza. Especialistas hablan sobre cómo los números irán fluctuando durante los años.

Según la Dra. en Astronomía, docente Especialista en Mecánica Celeste de la Universidad Nacional de la Plata e investigadora del CONICET, Romina Di Sisto “las trayectorias de los asteroides no son completamente predecibles debido a las perturbaciones gravitacionales de planetas y otros cuerpos celestes. Estas influencias hacen que sus órbitas se modifiquen con el tiempo, requiriendo cálculos numéricos y observaciones continuas para determinar con mayor precisión sus rutas. En el caso de 2024 YR4, su tamaño se estima entre 50 y 90 metros, aunque su composición exacta aún no se ha determinado”.

“Si un asteroide de estas dimensiones impactara en Argentina, generaría un cráter de aproximadamente uno o dos kilómetros de diámetro. La magnitud del daño dependería de factores como la densidad poblacional de la zona afectada y la composición del asteroide. Por ejemplo, un asteroide metálico podría causar más destrucción que uno compuesto por roca porosa, que podría desintegrarse parcialmente al entrar en la atmósfera” explica Di Sisto en diálogo con El Destape.

En Argentina, varios equipos de investigación trabajan en el estudio de objetos cercanos a la Tierra. Algunos realizan observaciones para caracterizar su composición, mientras que otros se dedican a estudios teóricos para evaluar la población total de estos objetos, su riesgo de colisión y la evolución de sus órbitas a lo largo del tiempo. Di Sisto sostiene que estas investigaciones contribuyen significativamente al conocimiento global sobre la amenaza que pueden representar los asteroides y ayudan a mejorar los modelos de predicción.

Para mitigar amenazas potenciales, las agencias espaciales han desarrollado misiones como la Prueba de Redirección de Asteroides Dobles (DART) de la NASA. En septiembre de 2022, DART logró impactar exitosamente el asteroide Dimorphos, alterando su órbita y demostrando la viabilidad de desviar objetos peligrosos que se dirijan hacia la Tierra.

Sin embargo, Di Sisto advierte que la información sobre asteroides en los medios de comunicación debe tomarse con precaución. "Las noticias siempre deben interpretarse con un análisis crítico o consultando fuentes directas, porque a veces los titulares pueden ser alarmistas. En muchos casos, se mencionan amenazas inexistentes o se exagera el impacto de un evento astronómico. Lo ideal es recurrir a instituciones educativas, universidades o planetarios para obtener información confiable".

Aunque la probabilidad de que 2024 YR4 impacte la Tierra es ahora extremadamente baja, este caso destaca la importancia de la vigilancia constante y la preparación ante posibles amenazas espaciales. La colaboración internacional y el desarrollo de tecnologías de defensa planetaria son esenciales para proteger nuestro planeta de futuros eventos catastróficos.

"Las noticias sobre asteroides suelen venir cargadas de dramatismo, pero no siempre reflejan la realidad científica", aclara. Ante titulares alarmistas, la especialista recomienda consultar fuentes confiables como universidades, planetarios y chequear la veracidad de los portales web que buscan con títulos que luego no desarrollan, en lugar de dejarse llevar por la viralización de información sin sustento. En el caso del 2024 YR4, el riesgo ha disminuido significativamente y, por ahora, no es un peligro para nuestro planeta" finaliza la especialista tras ser consultada.