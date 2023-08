Ante la propuesta de Milei, Amnistía defiende a la ESI: "No disfraza a nadie"

Amnistía Internacional destacó la importancia de la educación sexual en las escuelas para prevenir abusos intrafamiliares y cruzó a La Libertad Avanza.

La Educación Sexual Integral (ESI) vuelve a estar en el foco de las discusiones luego de que el candidato más votado de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, Javier Milei, asegurara que representa un ataque a la familia que busca "eliminar a los seres humanos". Desde Amnistía Internacional, por su parte, señalan que la ESI es clave para la prevención del abuso sexual en las infancias y apuntan contra quienes quieren quitar la ley.

Durante la campaña electoral, el candidato de La Libertad Avanza (LLA) denunció que la Educación Sexual Integral (ESI) forma parte de una "agenda postmarxista" que tiene que ver con la "destrucción del núcleo social más importante, el familiar". En esa línea, sostuvo que es un ataque directo a la familia y que está vinculado con otras discusiones, como la del ecologismo. "El objetivo principal es querer exterminar la población, eliminar a los seres humanos, buscando cuidar al planeta", manifestó.

"Estos días escuchamos frases como que con la ESI disfrazan a las niñas de niños 'para que experimenten lo que es tener el otro sexo'. La ESI no disfraza a nadie, colabora para quitar el velo sobre los abusos contra las infancias", expresan desde la organización no gubernamental. Según datos contundentes del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, 8 de cada 10 denuncias de abuso sexual contra niños y niñas sucedieron luego de una clase de ESI.

En la publicación realizada en redes sociales, Amnistía recuerda diversos casos donde hubo agresores condenados por la Justicia tras las denuncias realizadas de menores por la educación sexual. "Una nena contó en una clase de educación sexual que fue abusada por su abuelo", reza un titular en Página 12, tras un caso en Rosario de la Frontera (Salta) y "Tiene 12 años y escribió una carta a la directora para denunciar que su madre es víctima de violencia de género", suma Infobae.



"Yo no estoy en contra de la educación sexual, fomento la pornografía. A los chicos les digo que la miren. Si un chico tiene una computadora o un teléfono, se informa sobre eso. Es como yo aprendí", propuso el candidato libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, en declaraciones a Radio con Vos en junio pasado. Tras ello, buscó corregirse en redes sociales y contradijo al líder de su propio partido.

Desde sus redes sociales, dejó en claro que su declaración "fue un error" y que no piensa de esa manera. "La educación sexual debe existir en la infancia con el objetivo principal de detectar abusos intrafamiliares, deben capacitarse las maestras en enseñarles a los chicos qué está bien y qué está mal. Deben ser capaces de buscar y detectar pautas de alarma", manifestó. Para él, el problema es que es utilizada "para meterles adoctrinamiento en ideología de género". Y completa: "No deben travestir niños en clase, decirles que existen 358 géneros (porque no existen), ni inducir jamás cambios de género".

La compañera negacionista de la fórmula de Milei, Victoria Villaruel, también sigue la línea del candidato presidencial y busca eliminar la educación porque, según sus propios dichos "es adoctrinamiento y nada más".

En ese sentido, desde la organización de DD.HH. señalan que la ESI no solo ayuda a detectar y prevenir los abusos de infancias, sino también a identificar situaciones de violencia directas o indirectas. "La ESI es fundamental para promover el desarrollo de las infancias en contextos seguros y libres de violencia", concluyen en el comunicado.

La importancia de la ESI

La Educación Sexual Integral (ESI) es un derecho humano perteneciente a niñas, niños y jóvenes, que busca promover el acceso a una educación para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre sus cuerpos y proyectos de vida. Para esto, es clave que reciban información científicamente validad acerca de aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad.

Por su parte, la ESI es obligatoria en todo el territorio nacional argentino desde el 2006. La ley Nacional N° 26.150 reconoce el derecho a la ESI de todas las personas, desde el nivel inicial hasta el superior, en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de todo el país. Dos años más tarde establecieron los contenidos básicos y comunes; mientras que en 2009 implementaron la ley 26.485 de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género junto a otros derechos conseguidos (Identidad de género, matrimonio igualitario, aborto legal, DNI para personas no binarias).

Su objetivo es brindar educación precisa y con base en la evidencia científica, gradual y adecuada a cada edad y etapa del desarrollo con enfoque de derechos humanos, con base en la igualdad de género, fomentando un entorno de aprendizaje seguro, saludable y centrado en les estudiantes y un abordaje que debe ser respetuoso de la cultura y adecuada al contexto.