EN VIVO
Escape de gas

Pánico en Caballito: escape de gas y llamas de 12 metros en un edificio

Una fuga de gas provocó una llama de 12 metros de altura en pleno Caballito. Un hombre fue asistido por el SAME por quemaduras graves.

12 de noviembre, 2025 | 19.32

Se desató un incendio importante este miércoles en un edificio ubicado en Riglos al 300, en el barrio porteño de Caballito, tras una fuga de gas que derivó en llamas de hasta 12 metros de altura. Varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para contener el fuego.

MÁS INFO

El SAME asistió a un hombre con quemaduras severas, mientras que Defensa Civil y personal de Metrogas se hicieron presentes en la zona, quienes ya cortaron el suministro de gas para evitar nuevas explosiones, mientras las autoridades mantienen el área restringida por precaución.

Noticia en desarrollo

Trending
Automovilismo
Volcó en la F4, dio varias vueltas en el aire, sobrevivió pero el auto quedó destruiído y ahora busca apoyo para seguir su carrera Matías Fernández
Las más vistas