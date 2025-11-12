Pánico en Caballito: escape de gas y llamas de 12 metros en un edificio

Escape de gas en Caballito.

Se desató un incendio importante este miércoles en un edificio ubicado en Riglos al 300, en el barrio porteño de Caballito, tras una fuga de gas que derivó en llamas de hasta 12 metros de altura. Varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad trabajaron en el lugar para contener el fuego.

El SAME asistió a un hombre con quemaduras severas, mientras que Defensa Civil y personal de Metrogas se hicieron presentes en la zona, quienes ya cortaron el suministro de gas para evitar nuevas explosiones, mientras las autoridades mantienen el área restringida por precaución.

Noticia en desarrollo