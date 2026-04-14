Un bálsamo para los ojos: el glaciar argentino que tenés que visitar

El glaciar Castaño Overa es una opción perfecta para los turistas en el sur.

La Patagonia Argentina está repleta de paisajes paradisíacos; uno de ellos es el glaciar Castaño Overa. Este punto se encuentra en la vertiente argentina del cerro Tronador, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la provincia de Río Negro.

Esta formación de hielo destaca por su accesibilidad, ya que puede observarse mediante senderos de trekking que parten desde el sector de Pampa Linda. A diferencia de los grandes campos de hielo del sur, este glaciar de montaña se integra en un paisaje de paredones rocosos y bosques andinos, donde el deshielo genera cascadas constantes que caen desde la altura.

Su ubicación en la Patagonia norte lo convierte en un atractivo particular para quienes visitan la zona de Bariloche y buscan experimentar un entorno glaciario sin desplazarse hacia Santa Cruz o Tierra del Fuego. El entorno se caracteriza por un relieve agreste que contrasta con la presencia de la vegetación local, ofreciendo una perspectiva directa de la dinámica de los hielos continentales en esta latitud.

La proximidad con el macizo del Tronador, una de las cumbres más emblemáticas de la región, refuerza su importancia dentro del circuito turístico y de montaña. La relevancia del Castaño Overa reside en su capacidad para acercar la experiencia de la alta montaña a una amplia variedad de visitantes.

Glaciar Castaño Overa.

Al ser un punto de referencia en el área protegida, funciona como un espacio de observación natural donde se aprecia tanto la magnitud del hielo como el impacto de los procesos climáticos en la cordillera. Su integración en las rutas de senderismo tradicionales lo consolida como un destino ineludible para comprender la geografía de los lagos y volcanes del sur argentino.

Un pueblo santafesino ideal para una escapada

Cayastá combina el valor histórico con la serenidad del entorno fluvial. Durante el otoño, el clima facilita el recorrido por el Parque Arqueológico Ruinas de Santa Fe la Vieja, donde se conservan los restos de la primera fundación de la ciudad del siglo XVI.

El predio permite observar las estructuras originales y conocer el estilo de vida de los antiguos pobladores en un ambiente natural rodeado de vegetación. Además de su patrimonio, la localidad ofrece opciones de descanso frente al río San Javier.

Las actividades recreativas incluyen la pesca variada y las excursiones en lancha por los riachos internos, aprovechando la calma de sus calles de arena. La oferta gastronómica se centra en el pescado de río a la parrilla, un plato distintivo de los comedores locales que complementa la experiencia de turismo regional.