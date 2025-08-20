Tiene solo 360 habitantes: el pueblito escondido en Buenos Aires donde se hace el Festival del Guiso.

Con solo 362 habitantes, hay un pueblito en la Provincia de Buenos Aires que destaca por algo más que su entorno rural. Precisamente, esta pequeña localidad perteneciente a la localidad de Brandsen, se volvió popular por celebrar la Fiesta Provincial del Guiso, un evento que homenajea al famoso platillo popular.

Se trata de la localidad bonaerense de Gómez, un sitio que, desde el 2020, celebra cada mes de marzo el Festival del Guiso. Cada año, este evento reúne a vecinos y visitantes en torno a una propuesta que combina identidad, tradición y sabores caseros. Con la participación de instituciones, clubes y familias, la competencia culinaria se transforma en una excusa perfecta para compartir, celebrar y poner en valor la cultura popular.

El festival no solo es una vidriera para las mejores recetas de guiso, sino también un motor de encuentro comunitario. Bajo las carpas, el aroma a puchero, lentejas o mondongo se mezcla con la música en vivo, los espectáculos artísticos y la feria de emprendedores locales. Los organizadores destacan que, más allá de la competencia por el mejor plato, lo que importa es la oportunidad de mantener vivas las costumbres que hacen a la identidad de Gómez.

Como esta fiesta es tan importante, los competidores se preparan todo el año. Por este motivo, los visitantes pueden ir en cualquier época del año para disfrutar de las recetas en los diferentes restaurantes y bodegones que hay en la zona. Una escapada perfecta para amantes de la gastronomía nacional.

Cómo llegar a Gómez desde Buenos Aires

Gómez se encuentra en el partido de Brandsen, a poco más de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, la opción más directa es tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata y luego la Ruta Provincial 215, que conduce hasta la localidad. El viaje dura alrededor de una hora y media, dependiendo del tránsito. Otra alternativa es el transporte público: desde Constitución parten trenes hacia Brandsen y, desde allí, colectivos locales conectan con Gómez.