Para salir de la Capital Federal: la escapada idea a un pueblo con identidad criolla argentina

El destino ideal para escaparse de la gran ciudad.

San Antonio de Areco se consolida como una de las escapadas preferidas para quienes buscan desconectarse del ritmo vertiginoso de la Ciudad de Buenos Aires. A solo 113 kilómetros de la Capital, este pueblo histórico de la provincia de Buenos Aires ofrece tradición, gastronomía, cultura y paisajes que invitan a recorrerlo sin prisa. Fundado en 1730, es considerado la "cuna de la tradición" y un auténtico reflejo de la identidad criolla argentina.

Aquellas personas que llegan a la localidad bonaerense de San Antonio de Areco, se encuentran con un casco histórico perfectamente conservado. Calles empedradas, casas coloniales y la icónica iglesia de San Antonio de Padua, inaugurada en 1730, permiten adentrarse en el pasado del pueblo. Caminar por la plaza Ruiz de Arellano y recorrer las pulperías típicas es una manera de revivir la vida gauchesca que aún late en cada rincón.

Otro atractivo imperdible es el Parque Criollo y el Museo Ricardo Güiraldes, donde se rinde homenaje al autor de Don Segundo Sombra. Allí se conservan objetos, carruajes y piezas que muestran la vida cotidiana de los gauchos. Además, durante todo el año se organizan demostraciones de destrezas criollas, jineteadas y encuentros folklóricos.

La gastronomía de San Antonio de Areco también es un punto fuerte. Parrillas y restaurantes ofrecen carnes asadas a la estaca, empanadas criollas y delicias caseras, acompañadas por vinos y licores artesanales. Además, las casas de té y confiterías del centro invitan a una pausa dulce con alfajores y dulces regionales. San Antonio de Areco no solo es un destino de descanso, sino también de conexión con las raíces argentinas: sus museos, festivales, estancias turísticas y la calidez de su gente hacen que sea la escapada ideal para una jornada o un fin de semana desde Capital.

Cómo llegar desde Capital Federal hasta San Antonio de Areco

Llegar desde la Ciudad de Buenos Aires es sencillo. En auto, el recorrido demanda poco más de una hora y media por la Ruta Nacional 8 hasta la intersección con la Ruta Provincial 41. También se puede optar por servicios de micro que salen desde Retiro con destino a San Antonio de Areco, una alternativa cómoda para quienes no quieran o puedan manejar.