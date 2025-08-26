Fiesta del Alfajor: el pueblito a 2 horas de CABA que tiene la celebración para amantes de lo dulce.

No caben dudas de que los alfajores son uno de los postres más elegidos y versátiles del país. Tanto es el fanatismo por este bocadillo dulce que hay un pequeño pueblito de la Provincia de Buenos Aires que celebra la Fiesta Provincial del Alfajor. Este año, ya tiene confirmada la fecha para mediados de septiembre y hay mucha expectativa alrededor del evento.

Cada septiembre, Rawson, una pintoresca localidad de Chacabuco, se transforma en el epicentro de una de las celebraciones de golosinas más esperadas de la provincia: la Fiesta Provincial del Alfajor Artesanal. Este evento, con entrada libre y gratuita, nació en 2017 y desde entonces fue creciendo en asistentes, variedades y sentido comunitario. Este año no será la excepción, ya que se confirmó que la fecha de la celebración para el próximo 14 de septiembre.

Este festejo reúne a más de 50 productores de alfajores, de distintos puntos bonaerenses e incluso de Santa Fe, que participan de competencias por el premio al mejor alfajor. Además, el evento ofrece espectáculos musicales, desfile institucional, paseo de artesanos, food trucks, patio infantil, y una reconocida masterclass de alfajores a cargo de chef reconocidos como Mirta Carabajal.

Se trata de un plan ideal para pasar en familia: es al aire libre, se pueden disfrutar de actividades culturales, puestos de artesanos e incluso se puede presenciar la premiación al mejor alfajor de la edición. Un imprescindible para los amantes de lo dulce.

Cómo llegar a Rawson, pueblo de Chacabuco, desde CABA

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Chacabuco se encuentra a unos 200 km, lo que representa aproximadamente 2 horas y media de viaje en auto. El camino más directo es tomar la Autopista Acceso Oeste y luego continuar por la Ruta Nacional 7, que conecta de manera directa con Chacabuco. Otra opción es el transporte público: salen micros diariamente desde Retiro y Liniers con destino directo a la ciudad, lo que facilita la llegada para quienes no cuentan con vehículo propio.