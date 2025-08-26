Es el espacio verde más grande de Capital Federal y se convirtió en una escapada para relajar

El lugar queda ubicado en el barrio de Puerto Madero.

Una escapada ideal para disfrutar de un fin de semana no requiere de viajar muchos kilómetros, ya que se encuentra en plena Capital Federal. Se trata del espacio verde más grande de la ciudad donde habitan animales y se puede caminar, correr, andar en bicicleta o simplemente gozar de una jornada tranquila alejada del bullicio de la ciudad. .

Con alrededor de 350 hectáreas, la Reserva Ecológica Costanera Sur es el espacio verde más grande de la ciudad. Su territorio fue originalmente ganado al Río de la Plata, tras un proyecto urbanístico abandonado que, por suerte, permitió que la naturaleza recuperara terreno . En 1986 fue declarada Reserva Ecológica y en 2005 se la incluyó como sitio Ramsar, un reconocimiento internacional por su valor como humedal.

El espacio ideal para relajar y alejarse de la intensidad de la Capital Federal.

Con más de 10 kilómetros de senderos, se pueden recorrer distintos ecosistemas: humedales, pastizales, bosques de alisos y lagunas que invitan a detenerse en sus miradores. La reserva es un paraíso para quienes disfrutan del avistaje de aves -ya se han registrado 343 especies, casi un tercio del total nacional—y también habitan allí mamíferos, reptiles, anfibios, insectos y hasta mariposas.

Dónde queda la Reserva Ecológica Costanera Sur

La Reserva está abierta de martes a domingo con entrada gratuita y está ubicada en el barrio de Puerto Madero. Se puede llegar a pie en un lapso de 30 minutos desde el centro de la Ciudad de Buenos Aires, también en bicicleta, auto, taxi o transporte público.

Cuenta con dos accesos principales: uno sobre calle Brasil (sur) y otro en calle Viamonte (norte), ambos cerca del centro porteño . Ideal para caminar, andar en bicicleta, trotar o simplemente relajarse en los miradores mientras suena el canto de las aves . También ofrece visitas guiadas temáticas, talleres ambientales, actividades escolares y paseos nocturnos en fechas especiales .