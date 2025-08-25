Escapada a 190 kilómetros de Buenos Aires: este es el pueblito que tiene la Fiesta del Asado Criollo.

Para los amantes del asado, existe un pueblo a solo 190 kilómetros de Buenos Aires que celebra cada año la Fiesta del Asado Criollo. Este evento convoca año a año a más personas para disfrutar del típico platillo argentino con entrada gratuita. Para quienes quieran formar parte de la edición de esta año, ya se confirmó que se realizará en septiembre.

La fiesta se lleva a cabo en el pequeño pueblo de Moquehuá, con poco más de 2000 habitantes y ubicado en el partido de Chivilcoy. Desde su primera edición en 2022, la Fiesta del Asado Criollo se consolidó rápidamente como una celebración que conjuga gastronomía, folklore y espíritu comunitario.

La fiesta se despliega cada tercer fin de semana de septiembre, y en 2025, será el 20 y 21 de septiembre en el tradicional predio del ferrocarril del pueblo. Allí, equipos locales y de la región compiten en un esperadísimo concurso de asadores. En la edición de 2024 participaron 29 equipos, y el ganador fue Asado Platense. Pero la Fiesta del Asado Criollo no se limita a la competencia: también es un despliegue de cultura local. El festejo incluye espectáculos folklóricos, desfile de jinetes y autos antiguos, ferias de artesanos y emprendedores, y un variado patio gastronómico con platos regionales como empanadas, tortas fritas y pastelitos.

Organizada por los clubes Social y Deportivo y Renovación, con el respaldo de la Municipalidad de Chivilcoy, este encuentro refleja el compromiso comunitario de todo un pueblo: voluntarios, cocineros y anfitriones que transforman la celebración en una verdadera fiesta de hospitalidad rural.

Moquehuá: un destino rural con historia

Moquehuá invita además a una escapada tranquila y cultural. Fundado oficialmente el 1º de marzo de 1909, con la apertura de su estación ferroviaria, funciona como un centro de turismo rural que conserva su esencia entre calles de tierra, casas bajas y una atmósfera apacible. En sus espacios culturales, se destaca la Casa de la Cultura, ubicada en la antigua estación, y la iglesia de Parroquia San José (1954), mientras que su circuito histórico refleja el orgullo de su identidad.

Cómo llegar a Moquehuá desde Buenos Aires

Moquehuá se encuentra a unos 190 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, se puede tomar la Autopista Acceso Oeste y continuar por la Ruta Nacional 5 hasta Chivilcoy. Desde allí, se recorren 28 kilómetros por la Ruta Provincial 30 y luego un desvío hacia la localidad. También existen opciones en ómnibus hasta Chivilcoy, desde donde se pueden tomar transportes locales para llegar al pueblo.