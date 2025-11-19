Mar del Plata en tren: ya habilitaron la venta de pasajes para la temporada de diciembre, enero y febrero.

De cara a la temporada de verano 2026 que inicia el próximo mes, la página de Trenes Argentinos anunció que ya está disponible la venta de pasajes para Mar del Plata durante los meses de diciembre, enero y febrero. Esta es una alternativa más barata y cómoda para quienes busquen irse de vacaciones de verano pero cuenten con un presupuesto acotado.

Los servicios salen desde Constitución y realiza varias paradas intermedias en Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú, Coronel Vidal. En total, son aproximadamente 7 horas de viaje y los pasajes varían su precio según el vagón que se elija.

Cuanto cuestan los pasajes en tren a Mar del Plata

Los pasajes pueden comprarse por la página web de Trenes Argentinos o bien de forma presencial en las boleterías habilitadas en Retiro, Constitución, Once y en estaciones intermedias. La tarifa de los pasajes será de $35.000 en primera y $42.000 en Pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí en adelante costarán $38.000 en primera y $45.000 en Pullman.

Trenes argentinos a Mar del Plata: horarios y cómo será la frecuencia

Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21. A partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres.

Con salidas desde Constitución a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10.Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense. Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.