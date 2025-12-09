Dónde comprar pan dulce en CABA para las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Levando es un proyecto creado por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres que combina oficio artesanal, masa madre y harinas orgánicas para ofrecer productos con carácter propio

La búsqueda de pan dulce artesanal crece cada temporada, especialmente en los días previos a Navidad y Año Nuevo, cuando las mesas familiares se llenan de sabores tradicionales. En la Ciudad de Buenos Aires, distintos espacios gastronómicos presentan propuestas especiales para estas fechas y suman opciones elaboradas con ingredientes de calidad y técnicas cuidadas.

Levando: pan dulce artesanal con harinas orgánicas

Entre las propuestas destacadas para las fiestas se encuentra la de Levando, una panadería especializada en procesos artesanales. Para esta temporada, ofrece un pan dulce elaborado con harinas orgánicas, frutos secos, cranberries y una pasta de naranja natural que aporta aroma y frescura. La preparación se caracteriza por su fermentación lenta, una técnica que permite obtener una miga liviana, húmeda y suave, rasgo distintivo de la casa.

El maestro panadero Gabriel Kogan resume la esencia del producto en una premisa clara: tiempo y buenas materias primas. Esa combinación da como resultado un pan de fiesta pensado para acompañar celebraciones y aportar un sabor auténtico a las mesas de fin de año.

El pan dulce de Levando se presenta en dos formatos: medio kilo a $20.000 y una versión de 850 gramos, acompañada por una caja especial, a $35.000. Ambas opciones forman parte de una edición creada para quienes buscan un producto realizado desde el oficio y con énfasis en la calidad.

Qué más ofrece Levando para las fiestas

Además de su propuesta de pan dulce, Levando cuenta con una carta amplia que incluye panes de masa madre, pastelería clásica y opciones saladas.

Con locales en Palermo y Colegiales, la panadería rescata la esencia del pan como alimento noble y sostiene una producción donde tradición y gestión conviven para potenciar lo artesanal

Panes

Campo blanco

Campo 60% integral

Molde blanco

Molde semi-integral con semillas

Centeno 100% integral

Brioche

Ciabatta

Baguette

Focaccia

Prepizza

Especiales de sábado: Campo 100% integral con sésamo y Campo algarroba con pasas y nueces

Pastelería dulce

Medialuna de manteca

Medialuna rellena de dulce de leche o crema pastelera

Palmerita con azúcar macerada en vainilla

Cañoncitos

Vigilantes

Roll de canela

Alfajor de nuez y chocolate blanco

Alfajor de ganache de chocolate y mandarina

Pasta Frola

Roll de chocolate

Pastelería salada

Croissant

Roll de queso

Hojaldres dulces y salados

Fosforitos

Otras opciones

Pletzalaj

Sándwiches de jamón y queso

Medialuna o croissant con jamón y queso

Sándwich veggie

Sándwich de pastrón

Pan para panchos y hamburguesas

Fosforito de sésamo con hongos y brie

Croissant con Frangipane

Tortas de fin de semana

Dónde encontrar Levando en CABA

Levando nació como una panadería de autor impulsada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, con el objetivo de recuperar la esencia del pan como alimento noble. El proyecto fusiona tradición y gestión moderna para sostener un modelo artesanal que privilegia procesos largos, harinas orgánicas y masa madre.

Actualmente cuenta con locales en los barrios de Palermo y Colegiales, dos zonas gastronómicas en crecimiento donde el público puede encontrar sus productos diarios y, en esta temporada, su edición especial de pan dulce para Navidad y Año Nuevo.