Dónde comprar pan dulce en CABA para las fiestas de Navidad y Año Nuevo

La búsqueda de pan dulce artesanal crece cada temporada, especialmente en los días previos a Navidad y Año Nuevo, cuando las mesas familiares se llenan de sabores tradicionales. En la Ciudad de Buenos Aires, distintos espacios gastronómicos presentan propuestas especiales para estas fechas y suman opciones elaboradas con ingredientes de calidad y técnicas cuidadas.
Levando: pan dulce artesanal con harinas orgánicas
Entre las propuestas destacadas para las fiestas se encuentra la de Levando, una panadería especializada en procesos artesanales. Para esta temporada, ofrece un pan dulce elaborado con harinas orgánicas, frutos secos, cranberries y una pasta de naranja natural que aporta aroma y frescura. La preparación se caracteriza por su fermentación lenta, una técnica que permite obtener una miga liviana, húmeda y suave, rasgo distintivo de la casa.
El maestro panadero Gabriel Kogan resume la esencia del producto en una premisa clara: tiempo y buenas materias primas. Esa combinación da como resultado un pan de fiesta pensado para acompañar celebraciones y aportar un sabor auténtico a las mesas de fin de año.
El pan dulce de Levando se presenta en dos formatos: medio kilo a $20.000 y una versión de 850 gramos, acompañada por una caja especial, a $35.000. Ambas opciones forman parte de una edición creada para quienes buscan un producto realizado desde el oficio y con énfasis en la calidad.
MÁS INFO
Qué más ofrece Levando para las fiestas
Además de su propuesta de pan dulce, Levando cuenta con una carta amplia que incluye panes de masa madre, pastelería clásica y opciones saladas.
Panes
-
Campo blanco
-
Campo 60% integral
-
Molde blanco
-
Molde semi-integral con semillas
-
Centeno 100% integral
-
Brioche
-
Ciabatta
-
Baguette
-
Focaccia
-
Prepizza
-
Especiales de sábado: Campo 100% integral con sésamo y Campo algarroba con pasas y nueces
Pastelería dulce
-
Medialuna de manteca
-
Medialuna rellena de dulce de leche o crema pastelera
-
Palmerita con azúcar macerada en vainilla
-
Cañoncitos
-
Vigilantes
-
Roll de canela
-
Alfajor de nuez y chocolate blanco
-
Alfajor de ganache de chocolate y mandarina
-
Pasta Frola
-
Roll de chocolate
Pastelería salada
-
Croissant
-
Roll de queso
-
Hojaldres dulces y salados
-
Fosforitos
Otras opciones
-
Pletzalaj
-
Sándwiches de jamón y queso
-
Medialuna o croissant con jamón y queso
-
Sándwich veggie
-
Sándwich de pastrón
-
Pan para panchos y hamburguesas
-
Fosforito de sésamo con hongos y brie
-
Croissant con Frangipane
-
Tortas de fin de semana
Dónde encontrar Levando en CABA
Levando nació como una panadería de autor impulsada por Gabriel Kogan y Rodrigo Colombres, con el objetivo de recuperar la esencia del pan como alimento noble. El proyecto fusiona tradición y gestión moderna para sostener un modelo artesanal que privilegia procesos largos, harinas orgánicas y masa madre.
Actualmente cuenta con locales en los barrios de Palermo y Colegiales, dos zonas gastronómicas en crecimiento donde el público puede encontrar sus productos diarios y, en esta temporada, su edición especial de pan dulce para Navidad y Año Nuevo.