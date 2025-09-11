La nueva reserva ecológica de más de 3000 árboles a solo 30 minutos de CABA

Con el objetivo de proteger sus espacios naturales y biodiversidad, el municipio de San Fernando inauguró una ampliación de 6.000 metros cuadrados en la Reserva Ecológica Educativa EcoParque, que además cuenta con vista al río Luján. Esto fue gracias a un convenio con el Yacht Club Argentino, que permitirá que el público ingrese de manera gratuita.

De esta manera, los visitantes podrán caminar desde la Reserva hasta el punto en que el río Luján se encuentra con el Canal Vinculación, una de las vistas más atractivas de la ciudad.

"San Fernando sigue ganando espacio frente al río y estamos muy felices de que más vecinos puedan disfrutar nuestra costa, nuestro río y la reserva, para poder caminar y ver atardeceres hermosos. Es un lugar tranquilo para disfrutar de la naturaleza que nos conecta con las plantas, los animales y con nuestra propia ciudad”, expresó Eva Andreotti, Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente.

El nuevo sector tiene una superficie de 8 hectáreas que preserva la flora y la fauna local. Los visitantes se encontrarán con aves, carpinchos, coipos, insectos y una gran cantidad de árboles.

San Fernando suma más espacios ribereños y verdes para fortalecer el vínculo con el medio ambiente

En la inauguración de la Reserva estuvo presente, además, de Andreotti, el intendente del partido bonaerense de San Fernando, Juan Andreotti, quien aseguró que este nuevo espacio posibilitará que los habitantes puedan caminar, disfrutar tanto de la naturaleza como de la espectacular vista al río.

San Fernando viene trabajando desde hace tiempo en la recuperación de sitios ribereños. Asimismo, se anunció la plantación de 3.000 árboles para distribuir en el municipio y así sumar espacios verdes.

"Ya llevamos más de 20 hectáreas de espacio verde frente al río recuperadas y renovadas, tanto en el Parque Náutico, en la Costanera Pública, lo que ganamos en el Polideportivo N°3, la Reserva y este nuevo lugar", sostuvo el intendente.

El ingreso al EcoParque de San Fernando se realiza por las calles Almirante Brown y Verminio Servetto. Se puede visitar de jueves a domingo (y feriados) de 9 a 17h con entrada libre y gratuita.

Cómo llegar desde CABA a la Reserva Ecológica Educativa EcoParque

Si vivís en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y querés visitar a la Reserva Ecológica Educativa EcoParque de San Fernando podés hacerlo en auto por la Ruta Nacional 9. Con transporte público también se llega en tan solo una hora y media. El colectivo recomendado es el 60 que se puede tomar en la Avenida Cabildo.