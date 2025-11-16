La imponente estatua de la Virgen María que inauguraron en Brasil: es más grande que el Cristo Redentor

El municipio de Crato, en el estado brasileño de Ceará, fue el escenario el jueves de la inauguración de la estatua de la Virgen María más grande del mundo, congregando a miles de fieles y turistas.

El monumento dedicado a Nuestra Señora de Fátima mide 54 metros de altura, superando al Cristo Redentor de Río de Janeiro alcanza los 38 metros. El evento incluyó una misa especial oficiada en un escenario dispuesto frente al monumento, seguida de la bendición inaugural de la imagen y conciertos de artistas religiosos reconocidos.

La escultura se convirtió en una de las imágenes marianas más altas del mundo y apunta a convertirse en el nuevo símbolo del turismo de fe en la región del Cariri, donde la devoción a la Virgen de Fátima tiene profundas raíces culturales.

Cómo nació la estatua de Nuestra Señora de Fátima

La estatua fue creada por el artista brasileño Ranilson Viana, quien supervisó el desmontaje de una figura anterior y el armado del nuevo monumento. Desde el 2014, allí había una figura de 45 metros. Aunque la primera escultura, que inició la devoción local por la Vírgen de Fátima, se remonta a 1953, con un envío llegado de Portugal.

Según el gobierno de Ceará, es la mayor imagen de la Virgen María, y la convierte en un nuevo referente para la fe católica en Brasil. Los fieles expresaron su emoción y devoción por la virgen, y llenaron por completo el espacio alrededor del monumento.

La devoción a la Virgen de Fátima tiene profundas raíces en la región del Cariri, y la construcción del monumento responde tanto a la tradición religiosa local como al deseo de fortalecer la identidad cultural y espiritual de la zona.

El proyecto fue concebido como una forma de rendir homenaje a la Virgen y de consolidar a Crato como un destino de referencia para los fieles católicos, además de posicionarse como un nuevo epicentro del turismo religioso en Brasil.

La estatua forma parte de las celebraciones del Jubileo de la Esperanza 2025 y fue impulsado conjuntamente por la diócesis de Crato y las autoridades municipales, con apoyo institucional.

¿Quién es Nuestra Señora de Fátima?

El 13 de mayo de 1917 la "Madre de Dios" se apareció por primera vez a tres humildes pastorcitos en Cova de Iría, Fátima, Portugal. El nombre oficial de esta advocación mariana es "Nuestra Señora del Rosario de Fátima". La mención al Santo Rosario responde a los constantes pedidos de la Virgen a que sea rezado por todos los católicos, especialmente para que haya paz en el mundo.