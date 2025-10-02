Es un evento secreto, se hace en Córdoba e invita a desconocidos a compartir una comida al aire libre: el plan ideal para una escapada en octubre.

Mesa Nómada vuelve en este octubre 2025 con una nueva edición, esta vez, a orillas del río San Clemente, provincia de Córdoba. Este evento se trata de una propuesta única que combina gastronomía de autor, chefs invitados y la posibilidad de compartir una mesa larga de personas en un entorno al aire libre. Para añadirle más misticidad, este evento tiene un detalle clave, y es que cada año se hace en un lugar secreto.

Si te gustan los paseos al aire libre, la gastronomía y querés hacer una escapada a algún lugar como Córdoba, este evento es ideal. Será el próximo sábado 4 de octubre en un lugar sorpresa en la zona de San Clemente, que se revelará únicamente a las personas que reserven sus lugares unos días antes del evento.

"Córdoba guarda rincones que no aparecen en los mapas. Lugares donde la naturaleza marca el ritmo y el río se convierte en el protagonista. Pasaje Club y Mesa Nómada te invitan a vivir una experiencia única: un almuerzo al aire libre en un lugar secreto de San Clemente", cuentan los creadores del evento.

Así, agregan que "una mesa soñada nos espera con cocina de autor a cargo de Javi Tobal, elaborada con productos autóctonos de nuestra tierra". "La ambientación lleva el río hasta la mesa: colores, texturas y detalles que dialogan con el murmullo del agua, creando un espacio de encuentro, celebración y comunidad", cierra la descripción.

Mesa Nómada: los detalles sobre el evento en San Clemente

El encuentro está organizado por Raíz Fuego Móvil, el proyecto del chef Javi Tobal, que en esta edición se une a Pasaje Club, agencia de viajes de la influencer Agustina López, creadora de la cuenta Pasaje en Mano.

El evento comenzará a las 13:30 del sábado 4 de octubre. El menú va a estar a cargo de Javi Tobal, acompañado por dos grandes referentes de la cocina cordobesa, Roal Zuzulich (Herencia Casa de Cocineros) y Facundo Tochi (Sibaris, Hotel Windsor).

Cómo sacar entradas

Ambos chefs prepararon una propuesta basada en productos autóctonos. Para sacar entradas, podés hacerlo a través de Passline en este link. La preventa ya está habilitada por un valor de $110.000, que incluye menú con bebidas alcohólicas y sin alcohol. Cabe destacar que los cupos son limitados.