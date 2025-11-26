Incendios en Misiones: crecen las alertas y el riesgo por el fuego en toda la provincia

Este miércoles se encendieron las alarmas en la provincia de Misiones: el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables difundió en las últimas horas que el riesgo de incendios forestales fue elevado a la categoría de "muy alto". Este cambio de nivel se funda en un alerta naranja que abarca a todo el territorio por las condiciones climáticas propensas para la propagación de focos ígneos.

Los especialistas, además, señalan que dichas condiciones meteorológicas están íntimamente relacionadas con la consolidación del fenómeno conocido como "La Niña", el cual podría generar un déficit hídrico que puede durar hasta seis o siete meses. Sobre esta cuestión, el agrometeorólogo Ángel Olinuk señaló que el análisis de las temperaturas del Pacífico confirman la presencia del acontecimiento mencionado y este trae aparejadas precipitaciones por debajo del promedio habitual en la región.

Por su parte, los reportes de Alerta Temprana arrojan datos desalentadores: según se observa a través del Servicio Meteorológico, en los próximos días, las temperaturas máximas en la región podrían alcanzar los 35°C, con bajas o nulas precipitaciones.

Esta declaración de alerta coincide con algunos episodios ígneos registrados en distintas partes de Misiones. Uno de los más relevantes fue el incendio que tuvo lugar el pasado martes en las inmediaciones de las Reducciones Jesuíticas de Santa Ana, que afortunadamente logró ser controlado por los Bomberos de la Policía de Misiones antes de que las llamas alcanzaran un sector de monte autóctono al cual se dirigían.

Alerta por el fuego y medidas de prevención

Debido al riesgo que supone esta alerta, el especialista Olinuk recomendó a productores y autoridades municipales llevar a cabo medidas de prevención para la gestión eficiente del agua, la preservación de vertientes, represas y aljibes. A su vez, también sugirió evitar prácticas agrícolas que dejen el suelo expuesto, como el arado intensivo, ya que la cobertura vegetal contribuye a conservar la humedad disponible y mitiga el riesgo en las jornadas más calurosas.

Esta toma de medidas no se limita solo a productores y entidades municipales, el aumento de la peligrosidad también requiere que en ámbitos rurales y urbanos se realicen acciones preventivas. Es por esto que desde la cartera ecológica lanzaron la campaña "No Me Quemés" por segundo año consecutivo. Esta campaña busca concientizar a las personas para reducir el riesgo e impacto de incendios tanto forestales como rurales.

En ese orden, se armó una lista de recomendaciones para colaborar a reducir el impacto de los incendios: