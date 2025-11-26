El Profesor es la serie que Javi Ponzo recomendó.

Netflix es una de las plataformas de streaming más conocidas para ver series y películas, pero no es la única: una de las ficciones del momento se encuentra en Disney. El influencer Javi Ponzo contó por qué la recomienda tras el estreno de la segunda temporada.

Se trata de El Profesor, una comedia dramática estadounidense creada por Brian Jordan Alvarez para la cadena FX. La historia gira en torno a Evan Marquez, interpretado por el propio Alvarez, un docente que debe lidiar con las complejidades de su vida personal, el clima político actual y los desafíos que implica trabajar en un entorno escolar.

La serie debutó el 2 de septiembre de 2024 y rápidamente captó la atención de la crítica especializada, que destacó su humor ácido, la sensibilidad con la que aborda los conflictos educativos y la interpretación de Alvarez. "Una serie hermosa, inteligente y con un humor, que a mí, me hace reír (cosa difícil hoy en día para un contenido). Aplausos a su creador, protagonista y director", pronunció Javi Ponzo sobre la segunda temporada de esta serie. El experto hizo su propia reseña de la ficción y escribió: "Evan Marquez es un profesor de Austin, en Texas, que suele acabar inmerso en la maraña que son los aspectos personales, profesionales y políticos de trabajar en un instituto. Si ya la viste, contame que te pareció".

"Nunca la vi, pero ahora, obviamente, con semejante recomendación ya me dieron las re ganas. Ya mismo", "Buenísima la termine hoy", "Es mi serie favorita, me siento muy identificado" y "La he empezado a ver" fueron algunos de los comentarios que le dejaron al crítico de cine en la sección de comentarios de su posteo.

Serie El Profesor.

Elenco completo de la serie El Profesor