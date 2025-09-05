“Exigí Buen Café”: la feria del café más esperada del año llega a La Rural

Si sos fanático del café o simplemente querés descubrir el fascinante universo que se esconde detrás de cada taza, la feria "Exigí Buen Café" es una cita obligada. Este 14 y 15 de septiembre, La Rural se convierte en el epicentro nacional del café con más de 5.000 m² dedicados exclusivamente a celebrar esta bebida que apasiona al mundo entero.

Con entrada libre para recorrer la feria y múltiples actividades gratuitas, Exigí Buen Café 2025 reunirá a más de 70 expositores nacionales e internacionales, baristas reconocidos, cafeterías de especialidad y miles de visitantes que buscan conocer, aprender y probar lo mejor del café.

Café Registrado y Roaster Registrado: protagonistas del evento

En esta edición, Café Registrado será el Sponsor Académico de la feria, liderando charlas, talleres y experiencias formativas para quienes deseen conocer más sobre métodos de preparación, molienda, tipos de granos y el rol del barista. Por su parte, Roaster Registrado estará a cargo del espacio dedicado al café tostado, y participará de la mesa redonda “Tendencias de tueste 25-26”, junto a referentes como Manifiesto y Modo Barista (domingo 14/09 a las 13:00 h).

Ambos se encontrarán en los stands #46 (Café Registrado) y #45 (Roaster Registrado y Project Origin Argentina), donde también estará presente la reconocida barista Yanina Ferreyra brindando charlas sobre granos verdes, desarrollo de paladar y catas de café.

¿Qué vas a encontrar en Exigí Buen Café?

☕ Degustaciones gratuitas en todos los stands

📚 Talleres sobre métodos, molienda, cafeteras y más

🎨 Demostraciones de Latte Art en vivo

🏆 Concursos nacionales de barismo, filtrado, coctelería y Latte Art

🎤 Charlas y conferencias internacionales en el auditorio

🔬 Catas sensoriales para entrenar el paladar

🤝 Oportunidades de negocio con marcas y proveedores

🌍 Café de todo el mundo en un solo lugar

Un evento para todos los sentidos (y todos los públicos)

La feria no solo está pensada para baristas o profesionales del rubro. Es un evento abierto a todo público, ideal para familias, estudiantes, emprendedores o simplemente personas curiosas por entender qué hay detrás de una buena taza de café.

Con la participación confirmada de marcas líderes, productores, tostadores y referentes del sector, Exigí Buen Café se posiciona como el evento cafetero más grande de Argentina y uno de los más importantes de la región. Se espera que más de 25.000 personas recorran el evento durante sus dos días.