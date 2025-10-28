El tren que cuesta $360, está a 100 metros de Buenos Aires, bordea el río por estaciones de lujo y es ideal para una escapada.

Existe un tren de Buenos Aires que recorre el Río de la Plata y las estaciones más lujosas de la zona norte de la provincia, ideal para hacer una escapada sin alejarse mucho de la ciudad. Es un plan perfecto para hacer un fin de semana y conocer lugares nuevos por un precio accesible.

Se trata del Tren de la Costa, que con su trayecto de 15,5 km bordea el Río de la Plata desde su estación en Avenida Maipú (Olivos) hasta el Delta (Tigre). A lo largo del camino, atraviesa zonas residenciales, espacios verdes y comercios del norte del conurbano que vale la pena conocer.

Este tren parte de Avenida Maipú 2301, a tan solo 100 metros de Puente Saavedra (Puente de la Avenida General Paz, donde termina la ciudad y comienza la Provincia de Buenos Aires, Vicente López). Para quienes van en colectivo desde la Ciudad, se pueden tomar las líneas de colectivo 152, 59, 314, 60, 19 y 21, y bajarse en Maipú al 2300 (apenas antes o después del puente del Tren de la Costa).

Qué hacer en Tigre: actividades al aire libre y oferta cultural

El recorrido del Tren de la Costa finaliza en el Tigre, que ofrece muchas actividades para disfrutar tanto al aire libre como en espacios cerrados. El Puerto de Frutos es uno de sus atractivos principales, un mercado tradicional donde se pueden ver y comprar diferentes muebles, productos de decoración, artesanías, o bien disfrutar de la gastronomía local o de apreciar las vistas del río.

Delta, Tigre.

Si querés pasar un día de aventuras al aire libre, se puede explorar el río en lancha o kayak por precios económicos, o bien caminar o hacer un picnic por la Reserva Natural Delta Terra. Para los amantes de la cultura y la historia, una parada que no puede faltar es el Museo de Arte Tigre, ubicado en un edificio de estilo neoclásico, donde se puede disfrutar de exposiciones de arte argentino y actividades culturales.

Tren de la Costa: estaciones, horarios y precios

Estaciones

El recorrido del Tren de la Costa parte desde la estación Maipú (Avenida Maipú 2301) en Olivos, y finaliza en la estación Delta, pero podés bajarte a recorrer la parada que quieras.

Luego de Maipú, el recorrido sigue por Borges, Libertador, Anchorena, Las Barrancas, San Isidro R, Punta Chica, Marina Nueva, San Fernando, Canal San Fernando, y por último Delta.

Tarifas de los boletos y cómo pagar

Con tarjeta SUBE:

Primera sección (hasta 12 km): $280.

Segunda sección (12 a 24 km, recorrido total): $360.

Tarifa Social Federal: 55% de descuento.

Sin tarjeta SUBE:

1ª sección: $900.

2ª sección: $900.

Los boletos se pueden abonar en las estaciones cabeceras (Avenida Maipú y Delta) o directamente dentro del tren en las estaciones intermedias, ya que no cuentan con molinetes.

Horarios y frecuencia

Para ver todos los horarios, se debe ingresar a la web oficial del Tren de la Costa.